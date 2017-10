Ein vielfältiges Programm für jedermann findet am Samstag, 28. Oktober, statt. Bei Kunst, Musik und Diskussionen kann man das Netzwerk ab 17.30 Uhr näher kennenlernen. Wer Interesse an einer Zusammenarbeit hat, ist um 13 Uhr zum Netzwerktreffen eingeladen. Ziel ist die Gründung einer bundesweiten Plattform.

„Ziel des Bundnisses ist es, dazu beizutragen, den Zusammenhalt aller Einwohner in Friedrichshafen generationenubergreifend zu starken. Daruberhinaus geht es aber auch um eine gemeinsame Grundhaltung in der Stadt auf der Grundlage der Frage ‚Wie wollen wir gemeinsam leben?’.“

Mit diesen Worten beschreibt das noch junge „Bündnis für Vielfalt Friedrichshafen“ im Internet sein Anliegen. „Wir wollen den Vielfaltsbegriff sehr weit fassen”, unterstreicht Lena Reiner die Intention. Das Bündnis möchte „eine Art Kaleidoskop” schaffen, ergänzt Billy Contreras. Er ist Mitglied der studentischen Initiative „Frühlingserwachen” und zudem einer der Sprecher des Häfler Bündnisses.

Kunst als Oberthema

Die Grundfrage „Was ist Vielfalt?” kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und beantwortet werden: religiös, politisch, kulturell oder wirtschaftlich. Kunst ist das Oberthema der ersten „Leuchtturmveranstaltung” des Bündnisses für Vielfalt. Am Samstag, 28. Oktober, findet sie im Kulturhaus Caserne statt. Wie kann Kunst die Welt verändern? Wie kann Kunst Gesellschaft prägen? Wie kann Kunst Vielfalt fördern? Diese Fragen stehen am 28. Oktober im Zentrum. Es werden fast alle Räume des Kulturhauses Caserne bespielt.

Dabei wendet sich der interne Veranstaltungsteil ab 13 Uhr im Theater Atrium an die Partner des Bündnisses und an solche, die es werden wollen. Netzwerkpartner sollen einander und das Netzwerk näher kennenlernen. Wie sehen die konkreten Umsetzungsmöglichkeiten der Leitsätze für die unterschiedlichen Partner aus? Wie können neue Bündnispartner gewonnen werden? Außerdem sollen gemeinsame Entwicklungsperspektiven diskutiert werden.

Die Basis dafür ist stets das Leitbild des Bündnisses, das Vielfalt, Pluralität und Menschenwürde beinhaltet. Wenn eine Gruppe, Organisation oder Firma Interesse an einer Mitgliedschaft beim „Bündnis Vielfalt“ hat, sind ihre Vertreter zum Treffen der Bündnispartner um 13 Uhr herzlich eingeladen. Um verbindliche Zusagen (info@vielfalt-fn.de) wird bis diesen Freitag, 20. Oktober, gebeten.

Ab 17.30 Uhr Programm für alle

Ab 17.30 Uhr ist das Programm öffentlich. Es umfasst eine kurze Ergebnispräsentation der Mittagsveranstaltung, eine Vernissage und eine Podiumsdiskussion. Alle Interessierten und insbesondere Künstler aller Genres sind herzlich eingeladen.

„Eine bunte Welt braucht Vielfalt, nicht Einfalt”, sagt Bündnissprecher Jürgen Kegelmann von der Häfler Teestube. „Je mehr man über eine andere Kultur informiert ist, desto weniger muss man vor ihr Angst haben”, unterstreicht Emel Coban vom Muslimischen Helferkreis; auch sie ist Bündnissprecherin. „Vielfalt kann uns nur bereichern und unserem Wissen etwas dazugeben.”

Eine solche Vielfalt verspricht die Rahmenausstellung „da.zwischen”. Sie zeigt politische Kunst über das Weggehen, Ankommen und Bleiben (dürfen), in den Bereichen Street-Art und Malerei, bis hin zu Fotografie und Installation. Wo fühlt man sich zu Hause? Wie verortet man sich in der Welt? Was heißt es, die Heimat verlassen müssen? Das soll hier artikuliert werden.

Die an der Ausstellung beteiligte Street-Artistin nennt sich „Louva must die”. Sie stammt aus Russland und kam bereits als Kind nach Deutschland. Ihre Arbeiten sind sehr politisch und oft sehr düster. Kindersoldaten werden ihr zum Motiv – aber da ist auch die Erde als Puzzle, freundlich und farbenfroh.

Fotografie, Malerei und mehr

„Die ganze Welt kann unser Zuhause sein und nicht nur der Ort, wo man geboren wurde.” Davon ist Vanessa Brünsing alias „Buttafly” überzeugt. Sie ist halb Sambierin, halb Deutsche. In sechs Ländern hat sie gelebt und 20 bereist. Die Malerin will mit ihrer Kunst Leute aufwecken. Sie greift politische Themen auf und verwendet gern bunte Farben. Manar Bilal wiederum ist Fotograf aus Syrien. Seit 2012 lebte er in Flüchtlingslagern im Libanon, Jordanien und in der Türkei. Vor allem das Leben der Kinder in den Flüchtlingslagern hat er fotografiert. Auch Lena Reiner ist Fotografin. Sie lebt in Friedrichshafen und zeigt unter dem Titel „Home“ Bilder, Text- und Soundinstallationen.

Beim abschließenden Podiumsgespräch trift schließlich die amerikanische Künstlerin Felicia Glidden (ProjekTraum Manzell) auf die Malerin Vanessa Brünsing aus Eriskirch und auf den experimentellen Musiker Michael T. Otto aus Langenargen.

Am Ende des Abends soll eine kleine Zukunftsvision verwirklicht und ein „Künstlernetzwerk für Vielfalt” ins Leben gerufen werden. Ziel ist es, eine bundesweite Plattform zu schaffen. Künftig soll es zweimal jährlich, im April und im Oktober, eine solche „Leuchtturmveranstaltung“ geben.

Nach ihrer Eröffnung am 28. Oktober wird die Ausstellung im Kulturhaus Caserne bis zum 14. Januar 2018 zu sehen sein. Sie ist jeweils mittwochs und donnerstags von 19 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet.

Informationen im Internet:www.vielfalt-fn.de