Friedrichshafen Buchhandlung Fiederer wurde zur Lesebühne

Im Rahmen des Literaturherbsts Friedrichshafen stellten Freizeit-Autoren am Mittwoch ihre eigenen Texte vor und auch so manche Perle professioneller Schriftsteller. Auch Brisantes war darunter.

"Sichtweite(n)" nahm der Literaturherbst am Mittwochabend in den Blick. Ganz analog und ohne weltweite Online-Vernetzung nahmen etwa dreißig Menschen das Angebot der ZU-studentischen Initiative "Soapbox" und der Buchhandlung Fiederer an, sich zum Vorlesen und Zuhören zu treffen. Selbstgeschriebenes und Ausgewähltes wurde gelesen, gehört und in Gedanken mit nach Hause genommen.

Charlotte Häßler moderierte den Abend, den sie gemeinsam mit Lukas Schmidt organisiert hatte. "Du musst über die Pinselstriche hinausschauen um die Weite zu sehen", lautete ihre Einladung an die Anwesenden.

Als erste Vorlesende wandte sich Bettina Haendeß mit ihrer Kurzgeschichte "Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft" an die Zuhörer. "Das wäre riesig!" freut sich der einsame Delfin, über die angebotene Hilfe des großen Wals, ihn bei der Suche nach der Mutter und deren Befreiung aus dem Netz mit der gesamten Walfamilie zu unterstützen. Jan und Jolinde widmeten sich als Leseduo einem Klassiker der tiefsinnigen Traumerzählung von Antoine de Saint-Exupéry. Fast unbetont und damit die leisen Töne des Textes unterstreichend, lasen sie den Dialog zwischen dem kleinen Prinzen und dem Fuchs über Zähmen, Vertrautheit, Freundschaft und Verantwortung.

Valerie Forster befasste sich mit der Unbändigkeit der Natur. Sie las zwei kurze Texte aus ihrem Bildband "Das träumende Pfauenauge." Im ersten wärmt die Dichtkunst des Raben den frierenden Spatzen im Winter nicht nur das Gefieder. Im zweiten Text stellt sie die Frage, wer wichtiger ist, der nützliche Weizen oder die frei auf der Weise stehenden Gräser. "Das Ende kommt mit dem Mähdrescher", die Gräser überleben. Um das Ende einer Freundschaft geht es in der Geschichte von Marianne Hänel. "Etui mit Druckknopfverschluss" ist der ein wenig sperrige Titel. Aber es geht auch um den sperrig gewordenen Blick einer alten Freundin. Doris besucht Hannah, die sie seit ewigen Zeiten kennt und deren bevormundender Gastfreundschaft sie bereits nach drei Tagen entflieht.

Beate Kamenisch hat ihre Fabel über eine Ameise und eine Grille mitgebracht, eine persönliche Variation des Gleichnisses von Jean de La Fontaine. Bei ihr macht die Grille dank sommerlicher Fidelei Karriere und die Frage, ob es besser ist, Körner zu schleppen oder tanzen zu lernen, bekommt eine andere Antwort.

Den Bildungsroman "Der Nachsommer" von Aldalbert Stifter hatte die Studentin Coco Adlibut im Gepäck. Sie lieh ihre Stimme den Überlegungen eines jungen Mannes aus der Biedermeierzeit über seine berufliche Entscheidungsfindung, den Wünschen des Vaters und den eigenen Vorstellungen gerecht zu werden. "Julia 28" lautet der Titel, den Gesine Wabra aus ihrem Kurzgeschichtenband zum Besten gab. "Joe Mitte dreißig" nennt sich der Mann in der Online-Datingbörse. Der alleinstehende Lehrer ist in Wirklichkeit acht Jahre älter und bemüht, den Avancen von Schülerinnen, insbesondere von Janine aus der Oberstufe, aus dem Weg zu gehen. Unverbindliche Internetbekanntschaften sind ihm lieber, aber "Julia 28", will ihn endlich treffen. Wer sich dahinter verbirgt, erfährt er erst in der Kneipe. Und den Zuhörern geht es nicht anders, denn dort begrüßt ihn Janine: "Hallo Joe".

Thomas Hügler hat eigene Lyrik im Gepäck. In seinen Gedichten betrachtet er sehr persönlich Fragen der Liebe, des Lebens, Leichtigkeit und Schwere, Kindheit im Erwachsenen und die vielen Fragen, die einer im Hirn hat sowie Freunde, die das Leben heller machen.

Eyke Barbara Köhler ist Malerin. "Aus meinen Bildern fließen immer Geschichten" sagte sie und las ihre Gedanken über das, was ist und das was wird, zu einem der Bilder vor. Christine Papsch nahm die Zuhörer mit in einen Sommer in der DDR 1958. "Betrug oder Mut der Verzweiflung" erzählt von einer jungen Frau, deren Traum es ist, Sportlehrerin zu werden und wie es ihr gelingt, in der Aufnahmeprüfung nicht mangels Freischwimmerzeugnis durchzufallen.

Niklas Peters las aus dem Skandalroman "Erschlagt die Armen!" von Shumona Sinha. Er handelt von den Erfahrungen einer Frau indischer Abstammung, die in der Asylbehörde als Dolmetscherin zwischen Asylbewerbern und Beamten vermittelt und einen Asylbewerber tötet. Als letzter Vorleser gab Marco Janoschka launige Einblicke in den Alltag eines Studenten, der eine Kurzgeschichte über das Verfassen einer wissenschaftlichen Hausarbeit schreibt und der sich dabei der Banalität vernebelter Sichtweite stellt.

Die Buchhandlung verkaufte an diesem Abend zwar keine Bücher, aber es wurden – frei nach Tschingis Aitmatow – viele Bücher und viele Ichs geöffnet.