Friedrichshafen Brot, Wein und Ähren zieren Haus von Johann Eberle

Johann Eberle ließ 1964 sein Haus in Gerbertshaus in Friedrichshafen mit Brot, Wein und Ähren verzieren. Das waren für ihn die Symbole für ein gesegnetes, zufriedenes Leben, wie Sohn Johann Eberle im Rahmen der Serie "Wenn Häuser reden könnten" erzählt.

Bereits 15 Mal war Familie Eberle umgezogen, die von einem kleinen Bauernhof im Waldacker Ailingen stammte, als Vater Johann 1963 die Möglichkeit bekam, ein Stück Grund in Gerbertshaus zu kaufen und ein Haus zu bauen. "Er war der Landwirtschaft sehr verbunden und hätte gern selbst einen Hof gehabt, aber von Beruf war er Polizist und gab sich am Ende mit dem Haus und einem Garten, in dem er alles Mögliche anbaute, zufrieden", erzählt sein Sohn Johann, der denselben Namen wie der Vater bekam. Er wohnt heute noch mit seiner Frau Elisabeth in dem Haus im Fasanenweg 1 in Gerbertshaus.

1964, als das Haus verputzt wurde, war er gerade bei der Bundeswehr. Aber bei der Entscheidung, dass ein Wandbild an das Haus kommt und wie es aussehen soll, hätte der Vater ihn ohnehin nicht gefragt, ist sich Johann Eberle bewusst. Dennoch weiß er, dass das Motiv, welches Brot, Wein und Ähren darstellt, für seinen sehr religiösen Vater eine Bedeutung hatte. Es sollte so etwas wie der Segen für das Haus und seine Bewohner sein und gleichzeitig seine Achtung gegenüber der Landwirtschaft und den Bauern ausdrücken. Auf dem ursprünglich weiß verputzten Haus hoben sich die drei Symbole im separaten grauen Feld gut ab. Ein Polizeikollege des Vaters, der vorher Maler gelernt hatte und beim Verputzen half, ritzte sie als Kunstwerk in grober Kratzputztechnik ein, mit farbigen Partikeln unterlegt.

Als 17 Jahre später der Balkon angebaut und das Haus neu gerichtet wurden, setzten viele Häuslebauer auf modische Akzente. "Das war die Zeit, wo man Pastelltöne für den Putz verwendete und Fenster oder Türen mit farbigen Rahmen abgesetzt wurden. Mein Schwiegervater ließ sich von Karl Koch, der die Malerstube in Meckenbeuren betrieb, diesem Zeitgeist entsprechend beraten. So wurde 1981 bei der Renovierung die Fassade gelblich und das Sgraffito mit einem zweifarbigen Ornamentsstreifen umwoben, an den ich mich gewöhnt habe, der aber nie so ganz mein Geschmack war", berichtet Elisabeth Eberle. Ihr Mann ergänzt: "Für mich ist es ein besonderes Extra am Haus, was als Erinnerung an meinen Vater auch bleibt."