Tettnang Brandanschläge auf Asylunterkunft: Polizei ohne heiße Spur

Mittlerweile gehen die Ermittler von Brandstiftung aus, daher übernimmt die Staatsanwaltschaft Stuttgart den Fall. In Tettnang kursiert eine Unterschriftenliste unter dem Motto "Nicht in meinem Namen"

Noch immer kann die Polizei keinen Tatverdächtigen präsentieren, der für insgesamt drei Brandanschläge auf zwei Asylbewerberunterkünfte im Narzissenweg verantwortlich ist. Zwischenzeitlich ergaben die Ermittlungen sowie die kriminaltechnischen Untersuchungen, dass alle drei Brände an den beiden Häusern vorsätzlich gelegt worden sind, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Konstanz heißt. Die siebenköpfige Ermittlungsgruppe bei der Kriminalpolizeidirektion in Friedrichshafen geht nach den bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der oder die Täter fremdenfeindliche Motive hatten. "Offensichtlich sollte die Fertigstellung und der Bezug der beiden Asylbewerberunterkünfte verhindern werden", heißt es seitens der Polizei. Daher habe nun die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Leitung der Ermittlungen übernommen, weil diese als Schwerpunktstaatsanwaltschaft für den württembergischen Landesteil zuständig sei.

Unbekannte hatten in der Nacht zum 30. September versucht, die Außenfassade einer neu gebauten Asylbewerberunterkunft in Brand zu setzen, was aber nicht gelang. Nur eine Nacht später machte wurde erneut Feuer an der Fassade gelegt. "Wir gehen nach ersten Auswertungen der Brandschuttproben davon aus, das bei der versuchten und vollendeten Brandstiftung an der Außenfassade Brandbeschleuniger benutzt wurden", heißt es in der Pressemitteilung. Der Feuerwehr gelang es, diesen Brand zu löschen, bevor er auf das gesamte Gebäude übergriff. Auch ein Schwelbrand, der bereits in der Nacht zum 27. September an der benachbarten Asylbewerberunterkunft ausgebrochen war und einen Sachschaden von rund 30 000 Euro angerichtet hatte, ist nach Ermittlungen der Polizei auf Brandstiftung zurückzuführen. Ein Brandsachverständiger des Landeskriminalamts wurde hinzugezogen.

Trotz der Auslobung einer Belohnung von insgesamt 10 000 Euro durch das Landratsamt Bodenseekreis und der Stadt Tettnang für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, gingen bisher keine Mitteilungen aus der Bevölkerung ein. Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen Hinweisgebern Vertraulichkeit zugesichert werden könne. Daher sucht die Polizei dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

In Tettnang organisierten engagierte Bürger am 21. Oktober eine kleine Demonstration in der Innenstadt. Ein Plakat mit dem Statement "Nicht in meinem Namen" hängt derzeit im Bioladen in der Karlstraße aus, damit weitere Menschen unterschreiben können, um ein Zeichen gegen Rassismus und gegen den Brandanschlag zu setzen.

