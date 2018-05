Friedrichshafen Brand zerstört Naturschutzgebiet Seewiesenesch auf Fläche von 14 Fußballfeldern

52 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften am Montagmittag einen Flächenbrand von etwa 14 Fußballfeldern Größe im Naturschutzgebiet Seewiesenesch. Was den Brand verursacht hat, ist noch nicht bekannt.

Hektisch eilen Feuerwehrleute durch den Seewiesenesch im Osten von Friedrichshafen. Das nur wenige Meter entfernte Feuer können sie schon laut knistern hören. "Hat noch jemand Funkgeräte", ruft eine Männerstimme, während ein Trupp sich mit Atemschutzmasken auf den Kampf gegen die Flammen vorbereitet. Um kurz nach elf Uhr am Montag wurde bei der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen Alarm geschlagen: In einem Naturschutzgebiet am Bodenseeufer brennt es. Schwarze Rauchwolken ziehen über das ganze Gebiet, erschweren der Feuerwehr schon bei der Anfahrt die Sicht.

52 Einsatzkräfte kämpfen drei Stunden gegen die Flammen

"Wir haben hier einen großen Flächenbrand, der durch das extrem trockene Wetter der vergangenen Tage begünstigt wird", erklärt vor Ort Michael von Somnitz, Pressereferent der Feuerwehr. Insgesamt 52 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen der Feuerwehren Friedrichshafen und Ailingen kämpfen drei Stunden lang darum, dass der Brand sich nicht weiter ausbreitet. Auf einer Fläche von mehreren 100 Metern loderten die Flammen.

Eine Stunde nach dem Alarm befinden sich laut Angaben des Pressereferenten etwa 30 Feuerwehrleute und sechs Löschfahrzeuge im Einsatz. Verstärkung wurde durch die Einsatzleitung zu diesem Zeitpunkt bereits angefordert. "Wir müssen nun verhindern, dass das Feuer sich weiter in Richtung Eriskirch ausbreitet", erklärt von Somnitz. Für die Löscharbeiten müssen die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Wasserversorgung über eine Distanz von mehreren hunderten Metern aufbauen – keine leichte Aufgabe. Etwa drei Stunden später ist der Einsatz beendet. "Die Nachlöscharbeiten verliefen nach Plan", verkündet Friedrichshafens Feuerwehrkommandant Louis Laurösch um 14.20 Uhr.



Der Schaden ist trotz des dreistündigen Einsatzes der Feuerwehr beträchtlich: Zehn Hektar Schilfwiese fielen laut ersten Schätzungen des Friedrichshafener Umweltamtes den Flammen zum Opfer. Das entspricht etwa 14 Fußballfeldern. Ob bei dem Feuer Vögel, die gerade nisten, gefährdet waren, ist noch unklar, ebenso wie die Brandursache. "Es könnte sein, dass Glasscherben oder Flaschen, die in der Sonne lagen, für das Feuer verantwortlich sind. Bei dem heißen Wetter kommt so etwas vor", erläutert Louis Laurösch. Bei starker Sonneneinstrahlung könnte Glas wie ein Brennglas wirken. Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen, auch um Brandstiftung auszuschließen. "Das ist in solchen Fällen aber nicht ungewöhnlich", erklärte Laurösch.

Anwohner aus einem benachbarten Stadtviertel Friedrichshafens hatten sich am Vormittag bei Feuerwehr und Polizei gemeldet, weil Ruß in das Wohngebiet geweht wurde. "Es handelte sich dabei um erkaltete abgebrannte Schilfreste, es bestand keine Brandgefahr", so die Stadtverwaltung.