Boris Palmer spricht am Samstag im Atrium

Der Grünen-Politiker diskutiert im Rahmen des Seekult-Festivals. Achtung: Die Veranstaltung wurde von 17.30 Uhr auf 14.30 Uhr vorverlegt.

Boris Palmer ist am Samstag Gast einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Seekult-Festivals in Friedrichshafen. Bereits um 14.30 Uhr spricht er im Theater Atrium im Fallenbrunnen mit Maximilian Bauerndorf über die Auswirkungen der Flüchtlingskrise, den Wahlerfolg der AfD und die zukünftige Ausgestaltung unserer politischen Landschaft. Wie ist es um das Verhältnis zwischen Politik und Bevölkerung bestellt? Stehen Politiker ihren Wählerschaften noch nah genug? Welche Dynamiken und Strukturen prägen den gegenwärtigen Politik-Betrieb? Eingeladen wurde Palmer vom Club of International Politics der ZU.

Achtung: Ursprünglich war die Podiumsdiskussion für 17.30 Uhr terminiert. Sie wurde nun von den Organisatoren auf 14.30 Uhr vorverlegt.