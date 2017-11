Zum 20-jährigen Bestehen bietet die englischsprachige Bühne dem Publikum im Casino Kulturraum ab 22. November zwei Theaterstücke an einem Abend. Der Vorverkauf läuft.

Der englischsprachige Theaterverein The Bodensee Players feiert in diesem Jahr sein 20jähriges Bestehen. Diesen Geburtstag feiert die Theatergruppe mit zwei neuen Stücken an einem Abend. „Zweimal bestes, humorvolles englisches Theater: das ist unser Geschenk an die langjährigen, treuen Besucher, Freunde und Förderer“, erklärt die Vorsitzende des Vereins, Maren Matthes.

Die erste Aufführung an allen Abenden heißt „What Brutes Men Are“ von Constance Cox. Männer bekommen darin gehörig ihr Fett weg. Drei Frauen treffen sich in einem kleinen Hotel und bestellen Drinks in der Lounge. Sie stellen fest, dass ihr Leben jeweils den gleichen, gefühllosen, manipulierenden und unzufriedenen Mann zum Mittelpunkt hatte. Die mürrische alte Bedienung, die wohl zum Inventar das Hotels gehört, ist wegen der ständigen Forderungen der drei Damen nach weiteren Drinks ziemlich verstimmt. Am Ende finden die ewig leidende Ehefrau, die frisch unterhaltsberechtigte junge Dame und die Mutter des Mannes die Kraft, eine angenehmere, männerfreie Zukunft zu planen.

Danach folgt „Babysitting Calvin” von John H. Neumeir. Calvin ist zehn Monate alt und kann sich noch an sein früheres Leben erinnern, als er – trotz ständiger Annäherungsversuche durch seinen Freund, den Weiberhelden Bob – glücklich mit Laura verheiratet war. Calvin wird diese schönen Erinnerungen verlieren: Entweder an seinem ersten Geburtstag, oder sobald er sein erstes Wort spricht. Also entscheidet er für sich, dass ihn nichts und niemand davor zum Sprechen bringt! Als seine Single-Mutter von ihrer aufreizenden Freundin Donna überredet wird, abends mit ihr auszugehen, stellt er erfreut fest, dass Laura seine Babysitterin ist. Allerdings hat sie einen Freund mitgebracht – den lüsternen Bob. Mithilfe sämtlicher Tricks, die Babys im Repertoire haben, setzt Calvin alles daran, Bobs triebgesteuerte Pläne zu durchkreuzen...

Die Aufführungen im Casino Kulturraum sind am 22., 23., 24. und 25. November, jeweils um 20 Uhr. Eintritt 9/6 Euro, Reservierung unter www.bodensee-players.de und Telefon 0 75 41/9 78 27 49.