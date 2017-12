Friedrichshafen Bodensee-Airport: Wizz Air stellt Linie nach Belgrad ein

Der Flughafen Friedrichshafen verliert ab 12. Januar die Destination in Serbien. Skopje und Tuzla bleiben vorerst im Flugplan.

Erst im Frühjahr freute sich Claus-Dieter Wehr darüber, dass die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air demnächst ein drittes Flugziel ab dem Bodensee-Airport ansteuert: die Hauptstadt Serbiens. Die Freude des Geschäftsführers der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) hielt nicht lange an, denn für den 12. Januar 2018 steht der letzte Flug nach Belgrad auf dem Plan. Nach nicht mal einem halben Jahr stellt die Billigfluglinie den Betrieb wieder ein.

"Wizz Air hat stets sehr hohe Erwartungen an die Passagierentwicklung auf ihren Strecken und strebt an, möglichst schnell eine Auslastung von rund 90 Prozent zu erreichen", erklärt Sprecher Andreas Humer-Hager, am Flughafen zuständig für Marketing. Auf verschiedenen Strecken, die unter diesem Wert bleiben, werde in solchen Fällen relativ schnell entschieden, die Kapazitäten auf anderen Strecken einzusetzen. "Zu unserem Bedauern gehört dazu leider auch die Strecke Belgrad – Friedrichshafen", so Humer-Hager. Die Entscheidung habe Wizz Air in einem "größeren Bereinigungsprozess" getroffen, bei dem mehrere Strecken aufgegeben wurden. Auf die explizite Frage, ob die von Wizz Air ab Friedrichshafen bedienten Strecken nach Skopje (Mazedonien) und Tuzla (Bosnien-Herzegowina) nicht dazu gehören und im Programm bleiben, antwortete Humer-Hager: "Davon gehen wir aus." Skopje ist bereits seit 2015 im Programm, damals war es die erste Verbindung nach Osteuropa. Tuzla wird seit diesem Jahr angeflogen.

In Memmingen hingegen bleibt Belgrad im Flugplan. Die Strecke wurde nach Auskunft der FFG zeitgleich mit Friedrichshafen aufgenommen. Insgesamt hat Wizz Air ab Memmingen ein deutlich größeres Liniengebot als in Friedrichshafen. Hier scheint die Auslastung zufriedenstellend. "Grundsätzlich sind die im Low-Cost-Verkehr bedienten Strecken einer höheren Fluktuation unterworfen", relativiert der Flughafen-Sprecher. Das heißt, Billigflieger warten nicht lange darauf, bis sich das Geschäft lohnt.

Fluggesellschaft

Wizz Air ist eine ungarische Fluggesellschaft im Low-Cost-Verkehr. Mit 55 Flugzeugen vom Typ Airbus A 320 mit 180 Sitzen hat sie 360 Routen im Programm und verbindet damit 110 Destinationen in 37 Ländern. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 2200 Mitarbeiter. Ab Memmingen fliegt Wizz Air 15 Ziele an. (kck)