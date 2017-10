Friedrichshafen Bodensee-Airport: Es wird wohl nichts mit der neuen Airline Holiday Airways

22 Flüge wöchentlich ab Friedrichshafen in fünf europäische Metropolen, unter anderem nach Berlin und Köln – und das schon ab 22. Januar 2018: Es war tatsächlich zu schön, um wahr zu sein. Denn aus den Ankündigungen der neugegründeten Fluggesellschaft Holiday Airways wird wohl nichts.

Als der SÜDKURIER am 13. Oktober erstmals über die Airline mit Sitz in London und ihre Flugpläne ab dem Bodensee-Airport berichtete, verschickte die Flughafen-Geschäftsführung eine Mail an die Firma, bei der man "höflich um konkrete Sicherheitszahlungen und einen Identitätsnachweis" angefragt habe. Seither "gab es überhaupt keinerlei Kontakt zu uns, weder telefonisch, per E-Mail oder gar persönlich", erklärte am Montag Flughafensprecher Andreas Humer-Hager. Zuvor war man nur telefonisch im Austausch, obwohl Holiday Airways in Friedrichshafen sogar mit zwei 34-sitzigen Flugzeugen Station beziehen wollte. Die Seriosität des Angebots "können wir im Moment nicht einschätzen", sagte Humer-Hager auf Anfrage unserer Zeitung vor knapp zwei Wochen.

Inzwischen ist ein bayrisches Reisebüro, bei dem man Flüge mit Holiday Airways buchen konnte, abgesprungen. Auch die Internetseite der Airline, die über ein Buchungsportal unter anderem für Bus- oder Zugreisen lief, ist nicht mehr aufrufbar. Vor zehn Tagen konnte man hier aber bereits Flüge ab dem 22. Januar 2018 von Friedrichshafen nach Amsterdam, Paris, Rom, Köln und Berlin buchen – ab 112 Euro für den Hin- und Rückflug. Die Chancen, dass diese Flüge je stattfinden, sind aber auch nach Informationen des österreichischen Branchenportals aviation.net höchst unwahrscheinlich. An der Firmenadresse in der Old Gloucester Street in London sei nur ein "einschlägiger Postdienstleister" ansässig. Geschäfte machen hier demnach maximal Briefkastenfirmen. Zudem soll die Holiday Airways über keine gültige Lizenz (AOC) verfügen, die für den Passagierbetrieb Voraussetzung ist.

Konfrontiert mit diesen Vorhaltungen, nahm die geschäftsführende Gesellschafterin Kerstin Shaban bis dato keine Stellung. Zuletzt am 14. Oktober teilte sie unserer Zeitung mit, sie befinde sich zurzeit in Nordamerika und werde erst am 27. Oktober nach London zurückkehren.