Friedrichshafen Blütenpracht zur Ehre der Eucharistie

Die katholischen Innenstadtgemeinden in Friedrichshafen feiern Fronleichnam mit Blumenteppich, Prozession und einem Gottesdienst im Freien.Dazu braucht es viele freiwillige Helfer und Helferinnen

Schwer und kühl liegen die Rosenblüten in der Hand, Christa Reger zupft dunkelrote Blätter in einen Eimer. "Das fühlt sich schön an, wie Samt. Und es duftet!", sagt sie. "Die halten fest zusammen, da muss ich richtig zugreifen", sagt Getrud Tilp. "Ich arbeite gern mit Blüten, mein Garten ist auch gerade prächtig", sagt Helga Hess. Acht Frauen haben sich am Tag vor Fronleichnam hinter der Kirche St. Columban getroffen, um den Blumenteppich vorzubereiten. "Wir kennen uns, seit unsere Kinder Kommunion gefeiert haben. Wenn es in der Gemeinde etwas zu tun gibt, sind wir dabei", sagt Hess. Sonst basteln sie für den Flohmarkt und organisieren Begegnungsnachmittage oder Frauenfasnet. "Den Blumenteppich machen wir im Wechsel mit den Gemeinden von St. Nikolaus und Canisius", sagt Hildegard Weißhaupt.

Rosen, Lilien, Chrysanthemen, Pfingstrosen, Orchideen und Zierlauch stehen in Eimern und Kästen bereit. "Früher sind wir als Kinder mit Körbchen durchs Dorf gelaufen und haben an jedem Garten um Blumen gebeten. Das gab Blüten für einen riesig großen Teppich", erinnert sich Ursula Mangold. Heute spenden Gärtnereien die meisten Blumen. Was nicht für den Teppich gebraucht wird, sammeln die Frauen in Extra-Eimern. "Die sind für die Kommunionskinder, die streuen die während der Prozession."

Am nächsten Morgen um halb sechs treffen sich die Helferinnen in etwas anderer Besetzung vor der Musikmuschel. Sie legen Blüten und gefärbte Steine auf einen Ausdruck des Entwurfs. Das Motiv ist in Teamarbeit entstanden. Kantorin Marita Hasenmüller hat ein Lied geschrieben: "Ich w@hle mich ein in dein Netz" heißt es und ist das Leitwort für den Gottesdienst. "Pfarrer Herbinger wollte das auch in Teppich haben, und dann hat sich das entwickelt. Es soll das Alte mit dem Neuen verbinden", sagt Mangold. Als sie um acht Uhr fertig sind, zeigt der Teppich das Zeichen für Christus in weißen Rosenblättern auf grünem Thuja-Grund. Links steht ein @-Zeichen, rechts das Emoji für "Danke". Im Fischernetz darunter tummeln sich bunte Fische.

Den Festgottesdienst feiern die fünf Innenstadtgemeinden St. Nikolaus, St. Petrus Canisius, St. Columban, italienische und kroatische Gemeinde gemeinsam. So viele Menschen versammeln sich an der Uferpromenade, dass die Sitzplätze nicht ausreichen. Pfarrer Bernd Herbinger ruft in seiner Predigt dazu auf, neue Ausdrucksformen für den christlichen Glauben zu finden. "Vielleicht würde Jesus ja nicht mehr sagen: so sollt ihr beten, sondern so könnt ihr euch einwählen bei Gott." Danach zieht die Gemeinde in einer Prozession zur mit Sonnenblumen geschmückten Nikolauskirche.