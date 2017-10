Friedrichshafen Blaue Linie für Veloring gefordert

SPD-Gemeinderätin Christine Heimpel fordert, dass Nutzer des Friedrichshafener Radschnellwegs ein Überfahrrecht für Zebrastreifen bekommen. Im Technischen Ausschuss des Gemeinderats wurde über rechtliche Regeln debattiert.

Friedrichshafen (dim) Radler, die das fertige Teilstück des Velorings nutzen, müssen, wenn sie beispielsweise beim Comfort-Hotel die Ailinger Straße queren, absteigen. Das sehen die bestehenden Regeln vor. Diese will SPD-Stadträtin Christine Heimpel geändert wissen. Während der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats machte sie die aus ihrer Sicht widersinnige Regelung zum Thema. Und stieß damit auf ein befürwortendes Echo anderer Stadträte. Heimpel berichtete, dass die Nutzer des Velorings diesen in den höchsten Tönen loben würden. Doch dass die Zebrasteifen zu Fuß überquert werden müssen, hält sie nicht für sinnvoll.

Wolfgang Kübler, Chef des städtischen Bauamtes, erklärte, das verwaltungsinterne Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt sei als zuständige Verkehrsbehörde verantwortlich dafür. Hintergrund sei, dass damit für mehr Sicherheit gesorgt werde. Vor allem, da an dieser Stelle Autos aus dem Kreisverkehr kommend in Richtung Zebrastreifen fahren würden. Dies sah Erich Habisreuther (Freie Wähler) anders. Er sprach sich ebenso wie Christine Heimpel dafür aus, den Radlern an dieser Stelle Über- und Vorfahrt einzuräumen. Es gelte zu handeln, bevor es einen Unfall gebe. Denn, das zeigt die Beobachtung, viele Radler steigen nicht ab. Zulässig wäre dies nur, wenn die blauen Linien, mit denen der Veloring markiert ist, an den Zebrastreifen entlang geführt würden. Einen solchen Vorschlag habe Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann während der Eröffnung des Teilabschnitts des Velorings gemacht, informierte Baubürgermeister Stefan Köhler die Mitglieder des Ausschusses. Was Gerhard Leiprecht (Grüne) sofort veranlasste, zu fragen, wer denn im Land der oberste Chef aller Verkehrsbehörden sei – doch wohl der Minister.

Grundsätzlich merkte Köhler an, dass nicht alle Zebrastreifen in der Stadt eine blaue Markierung erhalten sollten, um den Radlern eine Überfahrt zu ermöglichen. Er verwies auch auf die für den Veloring geplanten Brückenbauten, über die Radler problemlos Straßen überqueren könnten. Und er schlug vor, die Radler aufzuklären.