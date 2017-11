Friedrichshafen Bewegender Abschied von Rolf Schilpp

Über 100 Familienmitglieder, Freude und Wegbegleiter kamen zur Trauerfeier in die Schlosskirche, um dem langjährigen Gemeinderat die letzte Ehre zu erweisen.

Friedrichshafen – Groß war die Trauergemeinde, die Rolf Schilpp am Mittwoch um die Mittagszeit die letzte Ehre erwies. Der langjährige Gemeinderat, Notar und Rechtsanwalt verstarb am 15. November nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren im Klinikum. Bei der Trauerfeier in der Schlosskirche Friedrichshafen waren alle Bankreihen mit weit über 100 Trauergästen besetzt.

Pfarrer Hannes Bauer, der die Trauerfeier gestaltete, war nicht nur Seelsorger von Rolf Schilpp in seinen letzten Stunden. Beide waren Fraktionskollegen im Gemeinderat, wo der Verstorbene seit 2014 in den Reihen der CDU saß. "Dieser Mann war ein Vorbild an beruflichem Pflichtbewusstsein und politischer Hartnäckigkeit", kennzeichnete Hannes Bauer Rolf Schilpp als "unglaublich engagierten Menschen". Er bezeichnete ihn als "Vater der neuen B 31", nach dem ein Tunnel benannt werden sollte. Als er ihm dies eher im Spaß am Sterbebett vorschlug, "da war es wieder, dieses verschmitzte Lächeln", so der Pfarrer.

Seine Trauerrede stand ganz im Zeichen des Konfirmationsspruchs von Rolf Schilpp: "Unser Herz ist unruhig in uns, bis es Frieden findet in Gott." Diese Worte des heiligen Augustinus stünden über Leben und Sterben von Rolf Schilpp. Er habe sich stets verpflichtet gefühlt, der Stadt Bestes zu wollen, konnte nicht locker lassen, wenn ihn etwas bewegt habe, stets bereit, etwas in die Hand zu nehmen, wenn er etwas erreichen wollte. "Er wollte viel, manchmal zu viel. Am Ende musste er alles lassen."

Als "politisches Urgestein" würdigte Oberbürgermeister Andreas Brand in seinem Nachruf stellvertretend für die Stadt den Verstorbenen. 33 Jahre habe Rolf Schilpp politische Arbeit geleistet und so die Entwicklung dieser Stadt mit gestaltet und geprägt. Er sei anstrengend und fordernd gewesen, zuweilen unbequem, doch nie verletzend oder nachtragend. "Mit Leib und Seele bis in die Bartspitzen war er Kommunalpolitiker", so Brand. Selbst vom Krankenbett aus habe er schon das nächste Projekt im Kopf gehabt und mit Ministerien telefoniert. "Wir danken ihm für das, was er für Friedrichshafen geleistet hat und verneigen uns vor ihm mit großem Respekt und Hochachtung vor seiner Lebensleistung."

An seine Hartnäckigkeit und seinen unerschütterlichen Optimismus erinnerte CDU-Fraktionschef Achim Brotzer im Nachruf auf seinen Parteifreund. Als Rolf Schilpp 2014 für die CDU in den Gemeinderat gewählt wurde, habe er das Parteibuch beantragt – nicht um der Ordnung willen, zumal Demokratie auf Weisung für ihn nie gepasst habe, sondern aus persönlicher Überzeugung. Dabei war er zuvor lange SPD-Stadtrat, später Gründervater der "Unabhängigen". "Wenn er von etwas überzeugt war, gab es keine halben Sachen", zeichnete Achim Brotzer einen Mann nach, der keine verschlossenen Türen akzeptierte und nie locker ließ. "Er beließ es nicht beim Degen für die B 31-neu, er zog den Säbel, um in den Kampf zu ziehen, erst recht bei Widerstand."

Nicht zuletzt dankte Roland Weiß, Vorsitzender der Kreisbaugenossenschaft, dem Verstorbenen, der 46 Jahre lang im Aufsichtsrat der Gesellschaft wirkte und erst wenige Wochen vor seinem Tod erneut und einstimmig in das Gremium gewählt worden war. "Er bleibt tief verankert in der Unternehmensgeschichte und wird seinen Platz behalten", würdigte er Rolf Schilpp, der am Nachmittag im engsten Familien- und Freundeskreis auf dem Städtischen Friedhof beigesetzt wurde und hier seine letzte Ruhe gefunden hat.