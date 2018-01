vor 3 Stunden SK Friedrichshafen Betrunkener stößt am Hafenbahnhof Seniorin und Kind zu Boden

Ein 39-Jähriger hat am Freitagabend im Bereich des Hafenbahnhofs zwei Personen zu Boden gestoßen und sich dann in einer Supermarkt-Toilette eingeschlossen. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er laut Polizeibericht in eine Fachklinik gebracht.