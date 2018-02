vor 7 Stunden SK Friedrichshafen Betrunkener 29-Jähriger schlägt und würgt schlafende Freundin

Körperverletzung sowie Fahren unter Alkoholeinwirkung werden einem 29-Jährigen zur Last gelegt. Die Polizei erteilte ihm in der Nacht zum Mittwoch in einer Wohnung in Friedrichshafen einen Platzverweis.