Friedrichshafen Betrugsserie in Friedrichshafen: Wenn das Handy zur Kostenfalle wird

Die Betrugsserie bei Vodafone in Friedrichshafen war der Aufreger der vergangenen Tage. Hier erklärt ein Verbraucherschützer, worauf Sie bei Mobilfunkverträgen achten müssen. Viele Kunden haben zudem einen weiteren Kritikpunkt.

Gerade in der Adventszeit sind die Fußgängerzonen voller Menschen, die auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind. Auch die Agenturen der unterschiedlichen Mobilfunkanbieter in der Häfler Innenstadt sind in der Vorweihnachtszeit gut besucht. Obwohl Smartphones und Tablets mittlerweile nicht mehr unter den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten zehn beliebtesten Weihnachtsgeschenken rangieren, sind die beliebten und meist teuren Geräte immer noch stark nachgefragt.

Beim Abschluss eines neuen Vertrages gibt es einige Dinge zu beachten, damit am Ende ein Gerät und ein Tarif bestellt werden, die keine bösen Überraschungen enthalten. Allerdings beklagen viele Kunden die fehlende Transparenz der Mobilfunkanbieter. Konkret wird bemängelt, dass in vielen Mobilfunkläden die Vertragsunterschrift auf einem Bildschirm erfolge. Die ausgedruckten Vertragsunterlagen bekommen die Kunden erst nach Vertragsabschluss ausgehändigt. Kunden, die von den Betrugsfällen in der Häfler Vodafone-Agentur betroffen waren, berichten außerdem davon, dass sie keine Unterlagen bekommen hätten und so auch keinen Nachweis über die Einzelheiten des Vertrages vorweisen konnten. Als sie die Servicenummer von Vodafone kontaktiert haben, bekamen sie angeblich ebenfalls keine Auskunft.

Dass beim Vertragsabschluss keine Dokumente ausgehändigt werden, komme öfter vor, so Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. "Die Kunden haben einen Anspruch darauf, den Vertrag vorher auf einem Produktinformationsblatt einzusehen", sagt Buttler. "Auf diese Weise kann eine transparente Bewertung der Leistungen erfolgen." In der Praxis sei das oft nicht der Fall. "Der Kunde muss auf seinem Recht bestehen", so der Verbraucherschützer. Auch auf den Rechnungen seien die Konditionen und die Laufzeit mittlerweile vermerkt. "Viele Kunden verlassen sich jedoch auf ihren Anbieter und prüfen ihre Rechnungen nicht", so Buttler. Zudem geschieht der Vertrieb in den meisten Mobilfunkunternehmen auf Provisionsbasis. Das heißt im Klartext: Wer mehr verkauft, verdient mehr Geld. "Das provisionsbasierte Verkaufssystem ist ein generelles Problem. Da ist Betrug fast schon vorprogrammiert", so Oliver Buttler.

Wie ein solcher Betrug aussieht, schildert eine Kundin der Vodafone-Filiale in der Häfler Wilhelmstraße. Die Dame wollte ihren Vertrag verlängern und ein neues Samsung Galaxy S7. Der Mitarbeiter sagte ihr, dass das Handy bestellt werden müsse. Nach etwa einer Woche ging die Frau erneut zu Vodafone, um das Samsung Galaxy S7 abzuholen, doch sie wurde erneut vertröstet. Nach einer weiteren Woche hieß es plötzlich, sie habe ein Huawei P10 bestellt, das aber noch immer nicht da sei. Die Kundin protestierte, dass sie kein Huawei, sondern ein Samsung-Handy bestellt habe. Schließlich liegt zwischen beiden Handys ein Preisunterschied von rund 200 Euro. Erst als sie sich an die Vodafone-Servicenummer wendet, kann sie ihr Smartphone in Empfang nehmen.

Andere Kunden berichten jedoch auch davon, sie seien von Mitarbeitern am Telefon abgewiesen worden. Teilweise sei das sogar verständlich, so Verbraucherschützer Buttler: "Der Kunde hat ja eine rechtskräftige Unterschrift geleistet. Die Vodafone-Zentrale denkt sich zunächst nichts dabei. Es ist ja auch nicht ersichtlich, unter welchen Bedingungen ein Vertrag zustande gekommen ist." Bei dem Betrug werde nicht nur der Kunde, sondern auch die Muttergesellschaft Vodafone geschädigt, so Buttler.

Allgemein rät die Verbraucherzentrale dazu, genau hinzusehen. "Der Kunde hat nicht nur verschiedene Rechte, sondern auch die Pflicht, den Vertrag zu kontrollieren", erklärt Oliver Buttler. Er rät, bereits im Vorfeld die Augen offenzuhalten und vor allem bei Schnäppchenangeboten oder zusätzlich versprochenen Leistungen Vorsicht walten zu lassen, da solche Lockangebote oft das Kleingedruckte kaschieren. Die Verbraucherzentrale warnt zudem: "Wer einen zu teuren Mobilfunkvertrag wieder loswerden möchte, hat in der Regel keine Chance auszusteigen, wenn der Vertrag in einem Laden abgeschlossen wurde." Bei Bestellungen per Katalog, Telefon oder Internet hätten die Kunden jedoch zwei Wochen die Möglichkeit, den Vertrag zu widerrufen. Wird ein Gerät nicht geliefert oder ein anderer Vertragsbestandteil nicht erfüllt, hat der Kunde ebenfalls 14 Tage Zeit, vom Vertrag zurückzutreten. Die Kommunikation sollte dann per Einwurfeinschreiben erfolgen.

Trotz der vielen Tücken entscheidet sich die Mehrheit der Kunden für den bequemen Weg und schließt einen Mobilfunkvertrag ab. 59 Prozent der Deutschen nutzen laut Statistischem Bundesamt dieses Modell. 41 Prozent bevorzugen eine Prepaid-Karte, bei der das Guthaben im Voraus aufgeladen wird. Insgesamt gab es in Deutschland im Jahr 2016 mehr als 125 Millionen Mobilfunkverträge.