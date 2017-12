Friedrichshafen/Tettnang Betrüger erhalten Freiheitsstrafen auf Bewährung

Das Amtsgericht Tettnang hat am Mittwoch einen 31-Jährigen und einen 22-Jährigen aus Bremen wegen eines Betrugsdelikts zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt.

Dem 31-Jährigen wurde nachgewiesen, dass er als Teil einer Bande mitverantwortlich ist, dass einer 94-Jährigen aus Friedrichshafen Bargeld in Höhe von insgesamt 125 000 Euro abgenommen wurde. Wegen versuchten gewerbsmäßigen und wegen Bandenbetruges verhängte das Gericht gegen den 31-Jährigen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten mit drei Jahren Bewährung. Zusätzlich muss er 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und bekommt über ein Jahr hinweg einen Bewährungshelfer an die Seite gestellt. Gegen den jüngeren Mann wurde wegen Beihilfe eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten mit dreijähriger Bewährungszeit verhängt. Er muss 150 Sozialstunden ableisten.

Kriminelle Bande

Die beiden Männer sind in der untersten Hierarchie einer bundesweit agierenden kriminellen Bande, die mittels Telefonanrufen das Vertrauen vorwiegend älterer Menschen ausnutzt, um an deren Geld zu kommen. Die Anrufer geben sich unter falschen Namen als Polizeibeamte aus und nutzen so das Vertrauen der Opfer in staatliche Organe aus. Der 94-Jährigen wurde zusätzlich vorgegaukelt, ihr Geld sei auf der Bank nicht mehr sicher. Auch die Geldübergaben, die mittels Briefumschlag vor der Haustür der 94-jährigen Geschädigten stattfanden, wurden mittels eines über mehrere Wochen existierenden Telefonkontaktes mit einem bisher noch unbekannten Täter eingefädelt, der sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Dem 31-Jährigen wurde nachgewiesen, dass er im Fall des Friedrichshafener Betrugsopfers logistische Aufgaben übernahm.

Nach Geldübergabe verhaftet

Die beiden 31 und 22 Jahre alten Männer sind im Juni von Bremen nach Friedrichshafen gefahren, und wollten Geld der 94-Jährigen abholen. Allerdings wurde diese Aktion durch die Polizei überwacht. Dem 31-Jährigen und dem 22-Jährigen wurde von einem Mann, der noch in Untersuchungshaft ist und sich im Januar 2018 vor Gericht verantworten muss, eine "Belohnung" in Aussicht gestellt. Der 31-Jährige und der 22-Jährige sind unmittelbar nach dem Abholen des Geldes von der Polizei auf der B 31 zwischen Kressbronn und Lindau geschnappt worden. Der 31-jährige Mann saß seither in Untersuchungshaft und wurde von der JVA Ravensburg ins Amtsgericht Tettnang gebracht. "Beide zeigten sich während der Verhandlung geständig und machten wichtige Angaben zur Sache", sagte Richter Max Märkle. Die Geständnisse wirkten sich strafmildernd aus. Auch Staatsanwältin Christine Weiss erkannte beide als geständig an, forderte aber ein um zwei Monate höheres Strafmaß im Falle des 31-Jährigen sowie eine um acht Monate höhere Strafe im Falle des 22-Jährigen. Fest steht, dass beide gewusst haben, dass sie von Bremen losfahren, um Geld in Friedrichshafen abzuholen, das durch eine gesetzeswidrige Tat ergaunert wurde.