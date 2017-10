Friedrichshafen Beratungsstelle für Frauen zeigt neue Räume bei Tag der offenen Tür

Die Beratungsstelle für Frauen zeigt ihre neuen Räumlichkeiten in der Scheffelstraße bei einem Tag der offenen Tür am 28. Oktober.

28 Jahre lang war die Beratungsstelle für Frauen im Haus Spektrum untergebracht, in Räumen, die längst stark renovierungsbedürftig sind und deren Zustand immer maroder wurde. Mit dem Umzug in die Scheffelstraße 54 am 1. Juli wurde ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung vollzogen, das ist für Antje Noack und Mara Klein als Fachfrauen der Beratungsstelle sowie Traudel Schlegel vom Trägerverein Frauen helfen Frauen schon jetzt klar. Am Samstag, 28. Oktober, lädt die Beratungsstelle von 14 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Hell, freundlich und großzügiger sind die Räume, alle sind auf einer Etage untergebracht. Der Zugang ist behindertengerecht, es gibt jetzt eine eigene Toilette. Die Vorteile, die der Umzug mit sich gebracht hat, sind für jeden Besucher ersichtlich. "In diesen Räumlichkeiten fällt es Frauen, die in ihrer Not zu uns kommen, leichter, ihren Gedanken freieren Lauf zu lassen", sagt Sozialpädagogin Antje Noack. "Außerdem ist die Lage nicht mehr so versteckt wie früher. Wir sind auch für vorbeigehende Menschen viel besser erkenntlich."

Das Telefon klingelt. Eine junge Frau, Mutter von drei Kindern, weiß sich nicht mehr zu helfen. Der Mann hat in der Nacht zuvor total betrunken die Wohnung zertrümmert. Die familiäre Situation droht immer mehr zu eskalieren. Was tun? Ein exemplarischer Notfall, in dem eine Verzweifelte Hilfe sucht. Insgesamt werden pro Jahr durchschnittlich rund 700 Frauen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher sozialer und nationaler Herkunft, mit individuellen Problemstellungen beraten. "Gewalt ist ein großes Thema. Aber Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Sie kann psychisch, körperlich, sexuell und ökonomisch ausgeübt werden", sagt Mara Klein.

In der Beratung geht es darum, Frauen in allen Situationen ernstzunehmen, das weiß auch Traudel Schlegel als Vorsitzende des Trägervereins. In der Kindererziehung genauso wie bei der Pflege von Eltern oder Schwiegereltern, auch in eventuellen Fällen von Behinderung in der Familie – oft seien Frauen allein gelassen oder müssten zumindest einen Großteil der Belastungen tragen, wie Antje Noack weiter ausführt. Allzu oft befänden sie sich in schlecht bezahlten Beschäftigungsverhältnissen und seien finanziell von ihren Männern abhängig. "Und nicht selten fühlen sie sich schuldig, obwohl sie die eigentlichen Opfer sind", ergänzt Mara Klein. Sie verweist auch auf die Vernetzung von Beratungsstelle und Verein und die guten Kooperationen mit Frauenhaus, Ämtern und Behörden.