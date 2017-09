vor 6 Stunden Brigitte Geiselhart Friedrichshafen Benefizlauf der Schreienesch-Schüler bringt 5500 Euro

Bei einer Benefizaktion haben 520 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Schreienesch in Friedrichshafen 5500 Euro erlaufen. Im Rahmen einer Vollversammlung wurde das Geld jetzt zur Hälfte an das Kinderhilfswerk Unicef, zur Hälfte an den schuleigenen Förderverein übergeben.