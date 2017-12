Friedrichshafen Beim GZG-Adventskonzert trifft Gummibaum auf rockende Engel

Das Adventskonzert des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in der Canisius-Kirche hat Gregorianik, Rock und moderne Klassik im Programm.

"Hodie Christus natus est" – rund 70 Fünftklässler singen einen gregorianischen Choral in der Version von Benjamin Britten. Die Stimmen klingen in ihrer Verschiedenheit und Frische durch die Canisiuskirche in Firedrichshafen und verleihen der alten Melodie klare Aufrichtigkeit. "Gloria in excelsis deo" jubeln sie auf und gehen beim "Halleluja" wieder ganz zurück. Dabei haben sie die Augen fest auf Dirigent Christian Cöster gerichtet, der ihnen die Töne in die Luft malt. Britten schrieb "Ceremony of Carols" im Zweiten Weltkrieg, als er auf einem schwedischen Handelsschiff über den von deutschen U-Booten besetzten Atlantik heimreiste. Gefahren und spartanischen Bedingungen trotzte er Melodien ruhiger Zuversicht ab, wie den "Spring Song". Deutlich erwachsener ergänzt der Sopran des Gemischen Chors den Kinderchor, im Lob des Frühlings mischen sich die Farben von Kindheit und Jugend. "Macht hoch die Tür" darf das Publikum mitsingen.

Als der gemischte Chor den Altarraum betritt, stellt sich Cöster zwischen seine Sänger – Paul Frey aus der K2 dirigiert Leonhard Cohens "Halleluja". Im letzten Adventskonzert des GZG noch als Cellist vertreten, leitet er jetzt mit großer Ruhe und Umsicht seine Mitschüler. Die reagieren prompt und hingebungsvoll. "Now I've heard, there was a secret chord" kommt es sachte von den Männerstimmen. "It goes like this, the fourth, the fifth", führen helle Frauenstimmen weiter, ehe sie in schöner Ausgewogenheit umeinander schwingen. Feierlich folgt unter Cösters Leitung "Nine Otpshtaeshi" von Dobri Christov aus der bulgarisch-orthodoxen Abendliturgie.

"Das muss ein ganz komisch Fest sein, weil kein Mensch mehr hier ist froh", spottet der Sopran – in "Gummibaum" von Maybebop präsentiert der Chor eine Außensicht auf deutsche Weihnachtsbräuche, garniert mit orientalisch angehauchten Weihnachtsliedern und selbst gemachten Rhythmuselementen: Als Frau Meyer ihrem türkischen Nachbarn das Recht abspricht, den Gummibaum mit Lametta und die Wohnung mit Engeln zu dekorieren, kontert der: "Weihnachten is konkret gegen jede Religion lang schon immun."

Mit festlichen Trillern startet die Big-Band in "The Most Wonderful time of the Year". Entspannt jazzt sie sich durch die freundlichen Melodien. Die Posaune tupft abwechselnd mit den Trompeten kleine Kommentare, Flöten versilbern warme Saxofonklänge und lassen Verzierungen aufblinken. Schlagzeug, Bass und Keyboard treiben dem "Carol of the Bells" die Besinnlichkeit zugunsten von guter Laune aus und reißen den Rest mit. Keinen Respekt vor süßlichen Traditionen, dafür Tempo und knackige Akkorde zeigen die Jugendlichen in "Hark those Herald Angels Rock", während Leiter Frank Pudimat sie mit kleinste Bewegungen zusammenhält. "Jazzin' the world" spielt mit Klassikern wie "Stille Nacht" und gibt ein bisschen "Greensleaves" hinzu, ehe mal Saxofone, mal Trompeten für "Comfort and Joy" aus der Reihe tanzen.

Die 21 Mitglieder der "GZG-Jungs" sind keine niedlichen Chorknaben, sondern mal freche, mal verschmitzte Jungen, die manchmal ihre Noten suchen. Doch wenn sie singen, sind sie sich einig: gleichzeitig fröhlich und präzise jubeln sie unter Arno Kleiß' feinfühligem Dirigat "Fröhliche Weihnacht überall", "Tochter Zion" und "Halleluja". Mit klaren Stimmen trauen sie sich an Soli in "Go, tell it on the Mountain". "This little babe", auch aus Brittens "Ceremony of Corals", schwebt fein gestimmt in den Raum.

In das Murmeln der Zuschauer schleicht sich die Orgel, wie aus dem Nichts verbinden sich die ersten Stimmen mit ihr. Für "Table Grace" von Matthew Brown ist der gemische Chor auf die Empore gestiegen, nur die Solisten Verena Seybold und Paul Frey stehen unten im Gang. .Im Raum zwischen ihnen entspinnt sich eine durchsichtige Balance. Den Schluss bildet eine weitere Komposition von Benjamin Britten. Das "Festival Te Deum" atmet zwischen Orgel und Einzelstimmen, fächert sich auf und findet sich wieder. Plötzlich gellt ein Aufschrei, auch die Orgel protestiert. Verena Seybolds mühelos geschmeidiger Sopran beruhigt die aufgewühlten Töne. Sie lässt sich von der Orgel höher und höher tragen, bis der letzte Ton sachte verklingt.