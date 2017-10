Friedrichshafen Bei Julia Engelmann wird alles gut

Das 25-jährige Youtube-Phänomen legt im vollen GZH viel Ehrlichkeit an den Tag, lässt aber auch ein wenig den rebellischen Geist vermissen. Das Glück findet sich bei ihr im Privaten.

Auf einem der unzähligen Videos von Julia Engelmann im Internet breitet sie Bücher aus, die sie inspiriert haben. Neben „Der Fänger im Roggen“ von J.D. Salinger und „Siddhartha“ von Hermann Hesse ist auch „Der alte Mann und das Meer“ von Ernest Hemingway. Darin macht der alte Fischer nach ausuferndem Kampf den Fang seines Lebens, nur um zu scheitern und ihn auf den Rückweg den Haien überlassen zu müssen. Danach träumt er versöhnlich vom fernen Afrika.

Es geht bei Julia Engelmann weniger um das Träumen, mehr um das „Machen“. In diesem Sinne startet der Abend mit „Grüner wird’s nicht“, ihrer neuen Single. Nach munterem Konfettiregen und der Begrüßung – „Friedrichshafen, Baby!“ – fühlt sich die erste Minute des Auftritts an, als wäre man zurückversetzt zu einem Auftritt von „Wir sind Helden“ – so erstaunlich nah ist Julia Engelmann stimmlich und musikalisch an dieser Band. Davon löst sie sich dann schnell. „Du sagst, andere blockieren dir Dein Glück, doch keiner außer dir hält dich zurück“ singt sie, und: „Nur nach vorn, nie zurück“. Das wird zum roten Faden dieses Abends.

Dazu muss erst einmal der Zweifel, der innere Kampf mit den Haien, überwunden werden. Wie sehr sie Einblicke in ihre offenkundig eigenen Zweifel gibt, wirkt sympathisch und beweist den Mut der 25-Jährigen. Das ist ihr Anliegen: Zu zeigen, dass man damit nicht alleine ist. Prägnant präsentiert sie in ihrem ersten vorgetragenen Gedicht „Stille Poetin“ den Gegensatz zwischen den „lauten Dichtern“ und den stillen, „die schweigen, obwohl sie viel zu sagen hätten“.

Es gibt im nicht nur jugendlichen Publikum sehr wahrscheinlich einige stille Poeten, die sich nach dem Abend ermuntert fühlen müssten, den Mund aufzumachen.

Es ist schade, dass Julia Engelmann die Gründe dieser Zweifel vor allem in ihrem Inneren festmacht und dort auch die Lösung sucht. Gehört zu jugendlichen Zwiespälten und Hin-und-her-Schwanken nicht auch ein wenig Klage über die Unzulänglichkeit dieser Welt? Man kann bei dieser Poetin das Widerspenstige und Rebellierende vermissen. Es bleibt bei ihr die schwierige Suche nach einer für sich passenden Entscheidung angesichts all der Lebensoptionen, die sich privilegierten jungen Menschen in Deutschland offenbaren. Bei Engelmann gibt es einen Rückzug aufs eigene Glück, das private Schöne. Das Erwachsenwerden wirkt bei ihr wie ein Sich-Anpassen.

Die gebürtige Bremerin – ihr „Urknall“-Auftritt in der Universität Bielefeld wurde im Internet mittlerweile knapp elf Millionenmal angesehen – bewahrt stets Natürlichkeit. Dies zeigt sich unter anderem in der offenen Fragestunde während der Darbietung. Ehrlichkeit und Selbstflexion sind auch in dem Gedicht „Nicht allein, aber einsam“ zu spüren. Welch begnadete Sprachkünstlerin sie ist, zeigt sich im Weiteren, als sie in wahnwitzigem Tempo über mehrere Minuten Anglizismen akzentuiert aneinanderreiht. Inspiriert wurde sie dazu von Berliner Freunden.

Eine Paradedisziplin der „Vollzeitpoetin“, wie sie sich nennt, ist das „Gedicht-Lied“. Exemplarisch steht hier „Grapefruit“, begleitet nur von der Akustik-Gitarre. Angeregt durch einen Freund, der auf einer WG-Party trübselig in der Ecke saß, sagt sie in der Ansage recht banal „Jemand sollte nicht traurig aussehen oder sein“. Mit schönem Erzählgesang ermuntert sie: Vielleicht werden Dinge wirklich „wahr, wenn man sie oft genug sagt“?

Das Programm ist ein ausgesprochen abwechslungsreich durchkomponierter Motivationsabend. Zum Dopaminvergeudung singt sie am Ende mit vielfältigen Effekten ihrer zweifachen männlichen Bühnenbegleitung das Lied „Lass mal ne Nacht drüber tanzen“, umrahmt von viel Konfetti. Ein tatsächliches Scheitern gibt es bei Julia Engelmann nicht. Immer findet sie, scheinbar „mit einem Klick“, den Ausweg ins Strahlende – im Gegensatz zu Hemingway, dem dies bekanntermaßen nicht gelang.