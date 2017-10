17.10.2017 18:17 Fabiane Wieland Friedrichshafen Bebauungsplan "Allmannsweiler Südost" wird kurzfristig von Tagesordnung genommen

Eigentlich hätte sich der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag mit rund 120 neuen Wohnungen befassen sollen, die in den nächsten Jahren am Rand der Siedlung Allmannsweiler entstehen werden. Doch der Bebauungsplan "Allmannsweiler Südost" wurde kurzfristig von der Tagesordnung genommen.