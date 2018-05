Friedrichshafen Bauarbeiten an der B 31: Wir nehmen Sie mit auf die Baustelle und zeigen die Straßenarbeiten

Bauarbeiten an der B 31: Wir nehmen Sie mit auf die Baustelle und zeigen die Straßenarbeiten

Fräsen und Asphaltieren gehört zum Alltag im Straßenbau. Doch wie sieht so etwas aus? Der SÜDKURIER nimmt Sie mit auf die Baustelle der B 31 zwischen Friedrichshafen Ost und Eriskirch.

30.000 Tonnen Asphalt auf 48.000 Quadratmeter Straße: Für die Arbeiter vor Ort eine Herausforderung. „Dafür arbeiten wir von Montag bis Samstag von 6.30 bis 19 Uhr“, erklärt Bauleiter Stefan Müller. Doch bevor der neue Asphalt verteilt werden kann, muss der alte zunächst abgefräst werden. Eine große Fräse mit einer Breite von etwa 2,30 Metern sorgt dafür. Das abgetragene Material landet zur Wiederverwertung direkt in einem Lastwagen.

Eine „enorme logistische Leistung“ nennt Müller die Ausführung der Arbeiten: 25 Lastwagen pendeln zwischen der Baustelle und den Mischanlagen in Leutkirch und Ingoldingen. Sie bringen das abgetragene Material weg und holen die neue Mischung ab. „Der Fertiger wird damit konstant beliefert und muss nie stillstehen“, sagt Stefan Müller. Lediglich für die Lastwagenfahrer entstehen manchmal Wartezeiten.

Damit der Asphalt gleichmäßig verteilt werden kann, wird mit einer Fertigungskette gearbeitet. Der Lastwagen schüttet seine Ladung mit dem heißen Asphalt in einen sogenannten Beschicker. Der wiederum versorgt den Fertiger gleichmäßig mit dem Material. „Die Kolonne muss nicht anhalten und somit entstehen beim Asphaltieren keine Bodenwellen“, sagt der Bauleiter.

Hat der Fertiger den Asphalt erstmal verteilt, sorgt der Walzenzug dafür, dass das Gemisch sich verdichtet und somit fest wird.

Noch bis Anfang Juni wird an der B 31 zwischen Eriskirch und Friedrichshafen gearbeitet. „Damit liegen wir vor dem Zeitplan. Eigentlich sollte erst am 15. Juni die Straße eröffnet werden“, sagt Stefan Müller. Nur zwischenzeitlich wird die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen freigegeben, etwa während der Tuning World Bodensee. Bis dahin heißt es noch: Stau und Verzögerungen.

