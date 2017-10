vor 18 Stunden Edith Gruber Friedrichshafen Barrierefrei unterwegs in Friedrichshafen

Freddy Pfleiderer stößt seit Januar 2017 als Behindertenbeauftragter bauliche Veränderungen in Friedrichshafen zugunsten von Menschen mit Behinderung an. Am 27. Oktober bietet er erstmals eine Sprechstunde an.