Friedrichshafen Band Tisina überzeugt mit einer musikalischen Weltreise

Weihnachtsstimmung mit Weltfolklore in der Mühle Oberteuringen – Volkslieder aus aller Welt begeistern die Zuhörer bei dem Adventskonzert

Wenn draußen vor dem Fenster dicke Schneeflocken rieseln und der Kalender den zweiten Advent ankündigt, ist die besinnliche Zeit des Jahres angebrochen. Festlich mit großen Papiersternen und kleinen Lichtern geschmückt, lockt die Teuringer Mühle in heimelige Stubenatmosphäre. In gemütlicher Runde sitzt man, plaudert und freut sich am Gespräch, an Essen und Trinken. Endlich sind alle Bestellungen ausgeliefert, sodass mit dem weihnachtlichen Bühnenprogramm begonnen werden kann. Vier Männer und drei Frauen bilden die Folkband Tisina, die sich vor rund dreißig Jahren aus einer Wilhelmsdorfer Schulband entwickelt hat und immer noch zusammen musiziert. Die Besetzung variierte über die Jahre. Urgestein Martin Ruppel am Kontrabass war damals der Lehrer mancher Bandmitglieder, wie beispielsweise von Christian Zierenberg, der Gitarre, Mandoline und Geige spielt. Elke Ruppel beherrscht die Instrumente der Blockflötenfamilie allesamt virtuos und gibt mit ihrer Stimme dem Folkcharakter der Gruppe den richtigen Ton. Reinhard Löhl spielt Gitarre und singt und übernimmt außerdem die Rolle eines schwäbischen Kommentators, der den Zuhörern gelegentlich ein paar trockene Brocken zuwirft, um einer Besinnlichkeitsübermüdung vorzubeugen. Melanie Dreher, die Sopranistin, ist die jüngste Musikerin von Tisina und hat die Klänge der Band schon als Baby aufgesogen. Alexandra Fischer singt, spielt Flöten und lässt zudem die Harfe erklingen. Percussionist Daniel Heiß weiß mit vielerlei Rhythmusinstrumenten den dargebotenen Songs die jeweils landes- und stimmungstypische Begleitnote zu verleihen. Los geht's mit "Lieb Nachtigall wach auf" aus dem Bamberger Gesangbuch von 1670, das dunkle Stimmungen vertreiben soll.

Auf das Lied aus Franken folgt "Ecco natale" aus Italien, in dem das glöckchenhelle Triangel den weihnachtlichen Engelschor heraufbeschwört. Aus dem Süden in den hohen Norden führt "Juldags morgon", ein schwedisches Lied, das den Besuch beim auf Stroh ruhenden Kindlein im Stall am Weihnachtsmorgen nachzeichnet. "Noel nouvelet" ist ein über 500 Jahre altes Weihnachtslied aus Frankreich und erinnert mit seinem beschwingten Tanzrhythmus sehr an bretonische Folkmusik. Ein gregorianischer Choral ist die Basis von "O come Immanuel", welcher schwungvoll frohlockend die Schatten vertreibt. "While sheperds watched their flocks by night" wird abgelöst von einem tschechischen Ruf der Hirten, die zu ihren Instrumenten greifen sollen, um "Tedy pozenem" inniglich zu spielen. Slowenisch erklingt "Ka ze vam zdi", das die Schafhirten vom Schlafen abhalten soll, spanisch "Pastroes venid", das von den gewaschenen Windeln erzählt, die am Rosmarinstrauch trocknen. Ein schimmerndes Licht geleitet in "Canzone" die Hirten italienisch, bei "Estrella" wird's puerto-ricanisch dynamisch. Deutsch, amerikanisch, russisch, argentinisch, irisch, mexikanisch, spanisch und afrikanisch werden Weihnachtsmelodien auch in der zweiten Hälfte perfekt intoniert. Folkmusik ist Volksmusik, die die Herzen berührt, ohne sie zu überfrachten. Auch in Moll hat sie einen Hauch von Fröhlichkeit. Was könnte besser sein, um in der Adventszeit Gefühle, Gedanken, Wünsche und Kindheitserinnerungen weltweit zu verknüpfen, als die Sprachen dieser Welt? "Tisina" heißt Stille auf Serbokroatisch. Daher weht der Wind, den die Wilhelmsdorfer Band namensgebend so wunderschön in stimmungsvolle Folkmusik übersetzt.