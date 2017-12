Friedrichshafen Bäckerei Hamma weicht einem neuen Geschäft

Bereits seit Mittwoch ist die Hamma-Filiale in der Häfler Wilhelmstraße geschlossen. Die Bäckerei weicht einem neuen Ladengeschäft, dass das Einkaufsangebot ergänzen soll.

Friedrichshafen – "Hamma hat zu!" Ein älterer Mann ruft einem Jugendlichen zu, der vergeblich versucht, die Hamma-Filiale in der Häfler Wilhelmstraße zu betreten. Die Schiebetüren bleiben verriegelt. Denn bereits am Mittwoch, 13. Dezember, wurde die Bäckerei geschlossen. Seitdem bleiben die Schaufenster dunkel. Im inneren der ehemaligen Bäckerei sind die Umbauarbeiten bereits voll im Gange. So wurde die gesamte Inneneinrichtung entfernt und die Fußböden herausgerissen. Auch an der Fassade ist der Wandel sichtbar. Dort, wo bis vor kurzem der Hamma-Schriftzug hing, sieht man nur noch die dunklen Umrisse der Leuchtreklame.

Über die Gründe der Schließung schweigt man sich bei Hamma aus. Geschäftsführer Ferdinand Hamma wolle sich nicht zu der Geschäftsaufgabe äußern, hieß es am Freitagnachmittag aus der Zentrale in Ravensburg. Ein Aushang an der Tür informiert die Kunden derweil nur über die Schließung des Geschäfts und die anderen Hamma-Filialen im Umkreis.

Auch das Häfler Stadtmarketing wollte am Freitag keine näheren Auskünfte geben. "Es wurden schon längere Zeit Gespräche geführt und es soll auch eine Nachnutzung geben", sagt Thomas Goldschmidt, Leiter des Häfler Stadtmarketings. Welche Art von Geschäft die Räume übernehmen wird, wollte Goldschmidt nicht preisgeben. "Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben und man sollte nicht über ungelegte Eier sprechen."

Eine kurze Recherche des SÜDKURIER förderte am Freitagnachmittag doch noch einige Informationen zutage. "Hamma war der Laden wohl einfach zu klein", berichtet die Eigentümerin des Hauses. Bei Hamma selbst war am Freitag niemand mehr für eine Stellungnahme zu erreichen.

Wie nun jedoch herauskam, soll in den Räumen künftig ein Bekleidungsgeschäft für Herrenmode untergebracht sein. "Das Geschäft soll das Angebot in der Straße ergänzen", sagt die Hausbesitzerin. Mittlerweile wurde auch ein Architekt mit dem Umbau und der Neugestaltung der Geschäftsräume beauftragt. Welcher Anbieter genau den Laden eröffnet, blieb am Ende offen. Allerdings sei die Lage für einen Herrenausstatter gut geeignet, weil direkt nebenan bereits ein Geschäft für Damenmode ansässig sei, freut sich die Eigentümerin. "Künftig gehen die Damen nach links und die Herren nach rechts."