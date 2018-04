Friedrichshafen B 31-Sperrung: Stau so weit das Auge reicht

Elf Wochen lang werden Atofahrer gute Nerven brauchen: Die B 31 ist zwischen Eriskirch und Friedrichshafen halbseitig gesperrt, auf der Umleitungsstrecke ging am Montagmorgen streckenweise nichts mehr.

Nichts ging mehr am Montgamorgen auf der Umleitungsstrecke, die das Regierungspräsidium Tübingen ausgewiesen hatte. Lastwagen an Lastwagen, Auto an Auto staute sich auf der B 467 zwischen Kressbronn und Tettnang, auch auf der weiteren Strecke mussten sich die Autofahrer in Geduld üben.

Elf Wochen lang ist die B 31 zwischen Eriskirch-West und Friedrichshafen-Kitzenwiese in Fahrtrichtung Friedrichshafen gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße und die Erneuerung der Auf- und Abfahrten in dem gesperrten Bereich.

Stauchaos auch in Tettnang

Erst ab Meckenbeuren-Lochbrücke entzerrte sich der Verkehr wieder etwas: Die B 30 in Richtung Friedrichshafen war mehr oder weniger frei. Glücklich konnte sich schätzen, wer statt das Auto zu nehmen auf das Fahrrad umgestiegen war, denn auf der Straße ging einfach gar nichts mehr.

Über 50 Minuten dauerte die Autofahrt zwischen Tettnang und Lochbrücke, wie SÜDKURIER-Leser berichten, eine Strecke, die sonst in maximal sieben Minuten zu fahren ist, andere Autofahrer brauchten für die morgendliche Fahrt zur Arbeit nach Friedrichshafen etwa eineinhalb Stunden länger als gewohnt.

Auch in Tettnang herrschte ab etwa sieben Uhr morgens Stauchaos, weil viele Autofahrer versuchten, durch die Innenstadt zu fahren, statt sich auf der Umgehungsstraße dem Stillstand hinzugeben. Verkehrsmeldungen im Radio berichteten am Morgen von einem Rückstau auf der B 31 bis Lindau. Am Mittag sorgte noch ein Verkehrsunfall in Höhe Sibratshaus für eine kurzfristige Vollsperrung der Umleitungsstrecke, was die Stausituation nach Angaben der Polizei noch einmal verstärkte.

"Die Sanierungsarbeiten sind aufgrund diverser Schäden an der B 31 erforderlich", erklärt Dirk Abel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums. "Es gibt Risse im Fahrbahnbelag und zwischen den Asphaltschichten sowie weitere Schäden", fügt Abel hinzu.

Bis zum 15. Juni wird die Verkehrssituation so bleiben

Die Bundesstraße ist geöffnet bis zur Ausfahrt Eriskirch-West, auch wenn der Verkehr bereits in Kressbronn abgeleitet wird. Damit ist das Gewerbegebiet in Eriskirch noch für Autofahrer über die B 31 erreichbar.

Bis zum 15. Juni wird die Verkehrssituation so bleiben, nur während der Tuning World Bodensee (Donnerstag, 10. bis Sonntag, 13. Mai) sowie in den Pfingstferien (19. Mai bis 3. Juni) wird die Bundesstraße in beide Richtungen befahrbar sein.

Bekanntermaßen gibt es an diesen Terminen allerdings besonders viel Verkehr, womit sich die Lage insgesamt kaum verbessern wird.

Auch der Riedleparktunnel wird in diesem Monat gesperrt

Autofahrer, die es bis nach Friedrichshafen geschafft haben, müssen an zwei Terminen mit Staus vor dem Riedleparktunnel rechnen.