Friedrichshafen/Markdorf Auto hinterlässt nach Unfall eine lange Ölspur

Nach einem Verkehrsunfall auf der Lettenstraße zwischen Kluftern und Riedheim hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Samstagmorgen das Weite gesucht. Sein Auto hinterließ dabei eine Ölspur bis nach Markdorf.

Der bislang Unbekannte befuhr die Lettenstraße laut Polizeibericht von Kluftern kommend in Richtung Riedheim. In einer leichten Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße ab und geriet in einen Graben. Aus diesem konnte sich der Unfallflüchtige wieder freifahren, wobei aus dem vermutlich stark beschädigten Auto das Öl auslief. Wie die Polizei weiter berichtet, wurden der Graben sowie die Fahrbahn durch das Öl stark verschmutzt. Die Ölspur, welche der Unfallverursacher auf seiner Flucht hinterließ, führte über Riedheim bis Markdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Unfallzeitpunkt zwischen 6 und 9 Uhr am Samstagmorgen liegen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/70 10, in Verbindung zu setzen.