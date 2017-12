Kressbronnn Auto gerät auf B 31 in Gegenverkehr und prallt gegen Räumfahrzeug

Auto gerät auf B 31 in Gegenverkehr und prallt gegen Räumfahrzeug

Am Nachmittag ereignete sich der Unfall auf der Höhe Kressbronn. Die Sperrung auf der Bundesstraße 31 ist aufgehoben.

Eine Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag mit ihrem Auto kurz nach 16 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ein ihr entgegenkommendes Räumfahrzeug der Straßenmeisterei Tettnang geprallt. Wie die Polizei nitteilte, wurden alle fünf Insassen des Autos leicht verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Warum das Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, sei noch nicht bekannt. Die Straße sei zum Unfallzeitpunkt schneebedeckt gewesen.

Die B 31 war an der Unfallstelle bis 17 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Nach 17 Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, teilt die Polizei mit. Um halb acht konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Eine Sperrung besteht nicht mehr.

An Auto und Räumfahrzeug soll laut Polizei Schaden von etwa 40.000 Euro entstanden sein.