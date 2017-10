vor 4 Stunden SK Friedrichshafen Auto fährt gegen Bus

Ein 57-Jähriger ist am Mittwoch gegen 12.40 Uhr an der Einmündung Kepler-/Riedleparkstraße laut Polizeibericht vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Auto auf einen Omnibus aufgefahren. Dessen Fahrer war verkehrsbedingt am Abbremsen.