vor 40 Minuten Maren Kielkopf Friedrichshafen Ausverkauf im Bahnhof Fischbach

Bei einem Flohmarkt ist am Donnerstag das Inventar der Kultgastronomie Bahnhof Fischbach in Friedrichshafen verkauft worden. Mehr als 100 Menschen wollten sich Mobiliar, Geschirr oder andere Erinnerungsstücke an den Bahnhof sichern. Der Erlös des Flohmarkts fließt in die Renovierung des Gebäudes. Voraussichtlich 2018 soll die Gastronomie wieder eröffnet werden, auch Kulturprogramm ist wieder geplant.