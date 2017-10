Friedrichshafen-Ailingen Ausstellung: Sammler öffnen ihre Koffer

Am Freitag öffnet die Herbstausstellung des Vereins Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg. Sie hat ein ungewöhnliches Konzept: Für die Ausstellung haben viele Menschen ihre Koffer ausgepackt und präsentieren, was sie sammeln. Von Elvis-Schallplatten über Mini-Weihnachtskrippen bis hin zu Exponaten zu historischen Themen ist viel Kurioses, Liebenswertes, Spannendes und Interessantes zu sehen.

Friedrichshafen-Ailingen – Eine besondere Idee hat der Verein Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg für seine Herbstausstellung umgesetzt. Mitglieder und Freunde des Vereins präsentieren alles, was sie sammeln, in Koffern. Laut Mitteilung aus dem Verein zeigt die vielfältige Ausstellung unterschiedlichste Themenbereiche: Eine Frau brachte ihren Koffer, in dem sie Spiele für die Besuche der Enkel aufbewahrt, die Grundschule Berg gestaltete einen Koffer und zeigt, was und wie die Schüler lernen, ein Mitglied packte seinen Koffer mit Elvis-Presley-Schallplatten und Erinnerungen an diesen Star aus. Und ist gibt sogar eine Modelleisenbahnanlage in einem Koffer zu sehen. Nur einen kleinen Koffer benötigten die Mini-Weihnachtskrippen, da die kleinste die Größe eines Kirschkerns hat – zum Betrachten gibt es eine Lupe.

"Ein weiteres Highlight ist sicherlich eine alte Vespa mit einem Picknickkoffer auf dem Gepäckträger – mit notwendigen Dingen der Verliebten für die Fahrt ins Grüne…", berichtet der stellvertretende Vorsitzende Martin Kohler. Auch historisch interessierte Sammler des Vereins haben Koffer gestaltet, beispielsweise mit Zeppelin-Erinnerungsstücken, über die Militärgeschichte von Friedrichshafen, Juden in der Bodenseegegend, Fahrradklingeln, Narrenpuppen, Hummel-Figuren.

So gebe es viel Interessantes, Kurioses, Liebenswertes, Überraschendes, Witziges, Schönes, Wertvolles, Erstaunliches und Einmaliges in der Ausstellung zu entdecken, wie Martin Kohler erklärt. Die Ausstellungsmacher hoffen deshalb darauf, dass viele Menschen die Möglichkeit nutzen, in die Koffer zu schauen.

Die Ausstellung

Die Ausstellung ist im historischen Blaserhaus in Ittenhausen, Hirbachweg 4, zu sehen. Sie wird am heutigen Freitag um 19 Uhr eröffnet. Geöffnet ist sie an den Wochenenden 28. und 29. Oktober, 4. und 5. sowie 11. und 12. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr.