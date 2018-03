Friedrichshafen Auftakt zu Taxi-Räuber-Prozess: Alle drei Täter gestehen

Vor dem Landgericht Ravensburg müssen sich seit Mittwoch drei Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren verantworten. Sie werden beschuldigt, im September 2017 in Friedrichshafen Taxifahrer ausgeraubt zu haben. Die Angeklagten geben die Taten zu. Die Ermittler waren den drei Männern durch die Auswertung von Mobilfunkdaten und Facebook-Profilen auf die Spur gekommen.

In zwei Fällen wurden rund 800 Euro erbeutet, bei der dritten Tat scheiterten die maskierten und mit Schreckschusspistolen sowie einem Messer bewaffneten Räuber. Die Ermittler waren den Tätern nach dem dritten Überfall schnell auf die Spur gekommen. Seitdem befinden sich alle drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Bei den Ermittlungen wurden die Auswertungen der Mobilfunkzellen in Nähe der jeweiligen Tatorte verglichen. "Nachdem die verdächtigen Anschlussinhaber ermitteln werden konnten, haben wir über die Facebook-Profile die Beziehungen herstellen können", erklärte ein als Zeuge geladener Kriminalbeamter. Die Personenbeschreibungen der Taxifahrer taten dann ihr Übriges.

Schon früh Probleme in der Schule und im Job

Zum Prozessauftakt standen zuvor aber die persönlichen Verhältnisse der Angeklagten im Mittelpunkt. Bei allen drei jungen Männern wurde deutlich, dass sie weit weg von einem vermeintlich normalen Aufwachsen in behüteten Verhältnissen sind: Probleme im Elternhaus, abgebrochene Schul- und Berufsausbildungen und Erfahrungen mit Betäubungsmitteln schon im frühen Jugendalter. Versuche therapeutischer Hilfe scheiterten.

Richter wundert sich über schüchternes Auftreten

Zwei der Angeklagten wohnten im September 2017 bei einem Bekannten in Friedrichshafen, als die Idee erwachte, die finanzielle Lage mit einem Überfall zu entlasten – wobei ein Angeklagter trotz fehlender Ausbildung als Lagerarbeiter einen ordentlichen Nettolohn hatte. "Warum war es für Sie so schwer, mit 2100 Euro netto klar zu kommen?", fragte Richter Veiko Böhm. Eine wirkliche Antwort bekam der Richter hier genauso wenig wie auf andere Rückfragen. Während der ganzen Befragung präsentierte sich der 21-Jährige introvertiert und antwortete fast schon flüsternd. "Wenn man Sie so ansieht, ist es schwer vorstellbar, wie Sie in resoluter Bestimmtheit Geld von einem Taxifahrer fordern", wunderte sich der Richter.

Fast alles Geld in Spielhalle gelassen

Nur beim ersten der drei nächtlichen Überfälle waren alle drei Angeklagten aktiv. Ein 18-Jähriger aus dem Kreis Ravensburg war vor allem deshalb dabei, weil dieser eine Schreckschusswaffe in Besitz hatte. Eigentlich sollte diese nur ausgeliehen werden. Doch der Angeklagte wollte die auf ihn registrierte Pistole nicht aus der Hand geben und da auch er finanzielle Probleme hatte, war er mit an Bord. Bei den beiden nachfolgenden Taten wurde er nicht mehr beteiligt. Der erste Überfall brachte dem Trio rund 500 Euro, die nach der Tat aufgeteilt wurden. Viel blieb davon nicht übrig. "Wir waren danach in einer Spielhalle und haben fast alles verspielt", sagte einer der jungen Männer. Nicht gerade förderlich bei der Strafzumessung dürfte für einen Mitangeklagten sein, dass er die Überfälle nur drei Monate nach seiner Haftentlassung wegen eines anderen Delikts verübte.

Möglicherweise schon bald Richterspruch

Der Prozess vor dem Landgericht Ravensburg wird am 9. April fortgesetzt. Aufgrund der Geständnisse sowohl bei den ersten Vernehmungen als auch im Verlauf des ersten Verhandlungstags ist ein Urteilsspruch hier bereits möglich.

Was die Überfälle in der Taxi-Branche auslösten

Die Überfälle auf Taxifahrer hatten Unruhe in der regionalen Taxi-Branche ausgelöst. Einige Unternehmen verweigerten aus Sorge Anfahrten, wenn sie mit einer unterdrückten Telefonnummer bestellt wurden. Für Aufstehen sorgte bereits der erste Fall, weil einer der Täter eine "Guy Fawkes"-Maske trug. Während bei den ersten beiden Taten mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet wurde, gingen im dritten Fall die Täter leer aus. Auf seiner Flucht überfuhr der Taxifahrer allerdings eine Verkehrsinsel und es entstand Schaden am Fahrzeug von rund 8000 Euro.