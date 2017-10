Friedrichshafen Aufschlussreiche Einblicke in die Welt der Pilze

Mitglieder der Pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Friedrichshafen und Interessierte haben sich zum Austausch im Häfler Naturfreundehaus getroffen. Gezeigt wurden jede Menge frische Pilze, die von Besuchern und Veranstaltern gesammelt und mit Informationskärtchen versehen wurden.

Mehr als 200 Sorten brachten die fleißigen Sammler mit, rund 70 davon essbar. Die 30 Mitglieder der Pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Friedrichshafen standen teils schon am frühen Morgen bereit und füllten ihre Körbe mit Pilzen für die Ausstellung. Doch nicht nur sie – jeder durfte mit seinem Pilzkörbchen vorbeikommen. Die Veranstaltung soll die Allgemeinheit für das Thema Pilze und den Umgang damit sensibilisieren. Außerdem gibt es gleichzeitig einen sehenswerten Einblick in die Fülle der heimischen Großpilzarten.

Die Brüder Fritz und Lothar Löschmann begeistern sich seit Jahren für die kleinen Delikatessen im Wald. Schon als Kinder seien sie mit dem Vater in den Wald gegangen und sammelten gemeinsam Pilze. "Es ist einfach ein Genuss, mit Freunden frische Pilze zu essen", erzählte Lothar Löschmann.

Dieter Heinzler, der Kopf der ganzen Unternehmung, entdeckte seine Begeisterung für Pilze vor 50 Jahren. Damals sammelte und verspeiste er mit ein paar Kollegen Pilze aus dem Wald. "Vergiftet wurde niemand, aber dieses Risiko wollte ich kein zweites Mal eingehen und ich beschloss, ein paar Kurse zu besuchen", berichtete Heinzler. Heute ist er geprüfter Pilzsachverständiger und ein absoluter Experte auf dem Gebiet. Montags berät er Sammler über Pilze in der Pilzberatungsstelle Ravensburg. Die Sammler kommen mit ihren gefüllten Körbchen zu ihm, er klärt auf, was essbar ist oder was nicht und gibt Informationen sowie Tipps zum Sammeln.

In der Ausstellung gab es allerlei Pilze zu entdecken: genießbare, giftige, tödliche aber auch Heilpilze, die schon seit langem in der chinesischen Heilkunst verwendet werden. Pilze sollen angeblich gegen allerlei Beschwerden hilfreich sein, beispielsweise bei Entzündungen, erhöhtem Blutdruck oder Husten. Wer gerade keine Medizin braucht, sollte trotzdem nicht auf die kleinen Freunde im Wald verzichten, denn gibt es etwas Besseres, als an einem regnerischen Herbsttag mit Freunden einen leckeren Pilzeintopf zu genießen, am besten selbst gesammelt?

Wer sich auf die Suche machen will, ist herzlich dazu eingeladen, Mitglied bei der Pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Friedrichshafen zu werden. Mit Experten können sich Interessierte gemeinsam auf die Suche machen und auch sicher sein, was sie essen dürfen und was nicht. Die Pilz- und Naturinteressierten treffen sich jeden dritten Dienstag um 19 Uhr im Naturfreundehaus, Untereschstraße 11, in Friedrichshafen.

Tipps

Dieter Heinzler, ein Experte der Pilzberatungsstelle Ravensburg, gibt Ratschläge zum Pilzesammeln: