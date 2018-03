Friedrichshafen Auf einem Gelände bei Fischbach verlief vor 10.000 Jahren das Ufer des Bodensees

Fast wäre die Erkundung eines zeitgeschichtlich für die Bodenseeregion bedeutenden Areals im Friedrichshafener Ortsteil Fischbach ausgeblieben. Wohl nur dank des Einsatzes eines Hobby-Archäologen finden jetzt Grabungen und Vermessungen des Geländes statt, wo vor 10.000 Jahren das Ufer des Bodensees verlief. Doch die Zeit drängt, denn das Gebiet wird demnächst mit der neuen B31 überbaut.

Matthias Lang, Koordinator des eScience-Centers der Universität Tübingen, schaut konzentriert auf seinen Laptop. Eine Drohne überfliegt langsam das Gelände westlich von Fischbach. Das unscheinbare Flugobjekt, die sogenannte eBee, ist ein Vermessungsgenie. "Wir sind eintausend Mal schneller als Vermesser am Boden", sagt der Wissenschaftler. In 18 Minuten hat die Biene das 30 Hektar große Gebiet überflogen. Die Aufnahmen werden zu einem dreidimensionalen Modell zusammengesetzt und Fundorte eingetragen. Die Zeit drängt. Das Gelände wurde von der Denkmalpflege nach einer Begehung freigegeben und wird demnächst mit der neuen B 31 überbaut.

Als der Oberboden bereits abgetragen war, ergriff Matthias Berger aus Friedrichshafen Eigeninitiative und suchte das 500 mal 60 Meter lange Gelände ab. Denn bereits in den 50er Jahren wurden westlich dieses Gebiets Werkzeuge aus der mittleren Steinzeit gefunden und der interessierte Laie hatte Hinweise, dass auch dieser Abschnitt von Bedeutung sei. Und er wurde fündig. Sammelte viele bunte Steinwerkzeuge, markierte die Fundstellen mit Holzpflöcken und informierte umgehend den Archäologen Gunter Schöbel, Professor der Universität Tübingen und Direktor des Pfahlbaumuseums in Uhldingen. In Absprache mit der Landesdenkmalpflege, dessen ehrenamtlicher Beauftragter er für den westlichen Bodenseekreis ist, und in Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen organisierte dieser ein "Survey", eine Geländeerkundung, um einen Einblick in die Besiedlungsgeschichte des Areals zu bekommen und um es zu kartieren.

Ehemaliges Mündungsdelta

Gunter Schöbel ist dankbar dafür, dass er diese Gelegenheit bekommen hat. "Wir stehen hier im ehemaligen Mündungsdelta von Lipbach und Brunnisach", sagt der Fachmann für Ur- und Frühgeschichte und zeigt auf die eingeschlagenen Pflöcke, die eine Linie bilden. Etwa hier, entlang der 400-Meter-Höhenlinie, erklärt er, verlief vor 10 000 Jahren das Ufer des Bodensees. Im angrenzenden Auenwald lebten viele Tiere, die zum Trinken an den fischreichen See kamen. Noch bevor die Menschen sesshaft wurden, etwa 9000 vor Christus, saßen hier Sammler, Jäger und Fischer, die saisonal in Zelten und Reisighütten lebten. Sie zerlegten und trockneten ihre Beute. Ihre Werkzeuge – Messer und Schaber, um die Tierhäute von Fleischresten zu befreien – fertigten sie an den Orten an, an denen Berger die Abfallsplitter gefunden hat. Feuersteinknollen (Silex), die oft von der Schwäbischen Alb kamen, oder Radiolarit wurden hier auseinandergeschlagen, um anschließend die scharfkantigen Splitter in Form zu bringen.

Zwei Fundstellen des riesigen Areals nehmen sich jetzt ehrenamtlich tätige Archäologen, bewaffnet mit Gartengerät, vor. Zwei Studentinnen der Ur- und Frühgeschichte tragen sorgfältig Wurzeln und obere Bodenschicht ab. Mitarbeiter des eScience-Center vermessen die abgesteckten Felder mithilfe des "Differentiellen Globalen Positionierungssystems" (DGPS) auf zwei Zentimeter genau, um die Position später in die Karte einzutragen. Ein Masterstudent findet bereits nach kurzer Zeit dunkelrote Splitter. Auch Gunter Schöbel hockt mit einer Maurerkelle am sandigen Boden und hält Ausschau nach Keramik oder Holzkohlenresten.

"Dieser Fundort könnte ein Stück Kulturgeschichte des Bodensees sein", sagt Schöbel. Er sieht sich in der Vermutung, dass es sich um eine mittelsteinzeitliche Zone mit Jagdplätzen handelt, bestätigt. Doch die Zeit ist knapp und macht nur Stichproben möglich. Sowie das Wetter besser wird, soll mit dem Bau begonnen werden. Ihm bleibt die Hoffnung, später Nachuntersuchungen in den an die Straße angrenzenden Feuchtgebieten machen zu können, um ein Pollenprofil zu erstellen und eventuell Aussagen zum damaligen Klima machen zu können.

Die Fundstücke ergänzen die aus den 50er Jahren und sollen später Besuchern in einer Ausstellung Einblick in das Leben der steinzeitlichen Bodenseebewohner geben.