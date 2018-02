Friedrichshafen Auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit in der Stadt

Der Behindertenbeauftragte Freddy Pfleiderer zieht nach einem Jahr eine erste Bilanz. 62 Themen wurden von der Verwaltung bislang bearbeitet.

Zu hohe Bordsteine, Treppen oder steile Rampen: Menschen mit Behinderungen werden im Alltag vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. Damit sie sich in Friedrichshafen möglichst barrierefrei bewegen können, hat die Stadtverwaltung Freddy Pfleiderer, Beauftragter für Belange von Menschen mit Behinderungen, eingesetzt. Der zog nach einjähriger Amtszeit vor dem Technischen Ausschuss eine erste Bilanz seiner Arbeit.

"Es gibt sicherlich noch viele größere und kleinere sinnvolle Maßnahmen. Einige sind auch schon in Planung", berichtet Pfleiderer. Vieles habe sich aber auch schon getan: "62 Themen wurden von der Verwaltung bereits bearbeitet. Alle Punkte wurden zügig aufgegriffen und erledigt", so Stefan Köhler, Erster Bürgermeister der Stadt, während der Ausschusssitzung.

Ein paar dieser Punkte stellte Pfleiderer vor: Da war der nicht barrierefreie Zugang zu der Behindertentoilette am Hinteren Hafen, wo der Bordstein nun abgesenkt wurde. Oder die fehlende Kennzeichnung für Behindertenparkplätze beim Zeppelin-Hangar in der Meersburgerstraße, die auf Anregung Pfleiderers ergänzt wurde. Der Beauftragte hat auch dafür gesorgt, dass die Behindertentoiletten während des Wochenmarkts auf dem Adenauerplatz durch verschieben der Marktstände zugänglich bleiben. "Die Leute mussten da teilweise über Geländer steigen, um vorbei zu kommen. Mit einem Rollstuhl geht das allerdings nicht", so Pfleiderer.

Doch der Behindertenbeauftragte ist noch lange nicht fertig. Weitere Maßnahmen seien bereits geplant, wie etwa Belagsarbeiten am Romanshorner Platz oder ein Duschsitz mit zweiter Dusche für das Freizeitgelände Manzell. "Alles auf einmal umsetzen geht natürlich nicht – aber ich sehe uns da auf einem sehr guten Weg", so Pfleiderer. Eine Anfrage dieser Zeitung, mit Pfleiderer ein Gespräch über die noch offenen Baustellen zu führen, lehnte die Stadt ab.

Die Frage nach den Kosten all dieser Maßnahmen könne jedoch nicht so leicht beantwortet werden: "Viele Baumaßnahmen werden als laufende Maßnahmen aus einem Gesamtbudget für Unterhalt umgesetzt oder sind Teil eines größeren Bauvorhabens", sagt er. Als Beispiel nennt Pfleiderer das Frei- und Seebad Fischbach, das von Anfang an barrierefrei geplant und gebaut wurde. Auch das neue Sportbad falle in diese Kategorie. Die Stadt biete in der Haushaltsplanung für solche Maßnahmen den nötigen Spielraum. Pfleiderer: "Für den behindertengerechten Seezugang mit neuer Wegeführung und Rampe im Strandbad Friedrichshafen liegt zwar noch keine exakte Kostenermittlung vor, allerdings wurden im Entwurf des Haushaltsplans für 2019 100.000 Euro eingeplant."