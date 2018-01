Friedrichshafen Auf dem Weg nach Davos: Angela Merkel macht Zwischenlandung in Friedrichshafen

Um 11.15 Uhr landete Bundeskanzlerin Angela Merkel am Bodensee Airport Friedrichshafen. In einem Hubschrauber der Bundespolizei ging ihre Reise dann weiter zum Weltwirtschaftsforum nach Davos.

Im Rahmen des Weltwirtschaftsforum reiste die Bundeskanzlerin heute nach Davos, wo sie heute um 14.30 Uhr eine Rede halten und bilaterale Gespräche führen will.

Weitere Informationen Merkel warnt in Davos vor Nationalismus und Protektionismus Mit dem Flugzeug der Bundesregierung, der Konrad Adenauer, landete die Kanzlerin am Vormittag in Friedrichshafen. Erwartet wurde sie dort bereits von drei Hubschraubern: Zwei von der Bundespolizei und einer der Schweizer Luftwaffe. Zwanzig Minuten später hoben die Hubschrauber wieder ab.