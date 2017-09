vor 3 Stunden Brigitte Geiselhart Friedrichshafen Auf Schnäppchenjagd beim Nachtflohmarkt

Schon 90 Minuten vor der offiziellen Eröffnung herrschte am Freitag großer Andrang auf der Uferstraße in Friedrichshafen. Hier bauten die Händler ihre Stände zum Nachtflohmarkt auf, den die Narrenzunft Seegockel veranstaltete. Auch am Samstag können sich Interessierte den ganzen Tag am Seeufer auf Schnäppchenjagd machen.