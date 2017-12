Friedrichshafen Auch anderen soll es besser gehen

Christoph Ahrens behandelt Patienten in Thailand. Der Arzt aus Friedrichshafen fliegt zwei bis drei Mal pro Jahr ins Grenzgebiet zu Kambodscha.

Friedrichshafen – Christoph Ahrens ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt für medizinische Ästhetik in Friedrichshafen. In der Nähe von Surin im Grenzgebiet von Thailand zu Kambodscha erwartet ihn zwei bis drei Mal im Jahr ein echtes Kontrastprogramm bei der kostenlosen Behandlung einheimischer Patienten.

Gut kann sich Dr. Ahrens an die Initialzündung für seine regelmäßige private Hilfsaktion vor rund fünf Jahren erinnern: "Ich war zu einer traditionellen Hochzeit eingeladen. Es hatte sich herumgesprochen, dass ich Arzt bin und die Leute haben ein krankes Kind zu mir gebracht." Mit den entsprechenden Medikamenten konnte er dem Kind – es hatte einen viralen Infekt – schnell helfen. Inzwischen kommen 600 bis 800 Patienten aus den umliegenden Dörfern in die Sprechstunde von Dr. Ahrens um sich behandeln zu lassen, wenn er wieder vor Ort ist. Hat der nächste Arzt seine Praxis doch in 40 oder 50 Kilometer Entfernung. "Viele haben von der schweren Arbeit in der Landwirtschaft Arthrosebeschwerden", schildert er ein häufiges Krankheitsbild. Ansonsten behandelt er häufig kleinere Verletzungen, Wunden oder Ekzeme. Aufgrund der Ernährung hätten fast alle Thailänder dieser Region einen Eisen- oder Vitamin-B12-Mangel. Relativ unbekannt seien dagegen unsere Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Diabetes mellitus. "Im ganzen Dorf gibt es nur ein Mann, der Bluthochdruck hat."

Immer wieder spenden auch Patienten aus Dr. Ahrens Friedrichshafener Praxis für die Menschen in Thailand. "Das Geld verwenden wir für Medikamente, Impfungen und Vitamine", berichtet er. Es selbst finanziere den Rest aus eigener Tasche und leiste hier seinen Teil an sozialer Arbeit. "Und das mache ich sehr gerne." Trotzdem achte er darauf, dass er immer wieder Pausen einlege und seine medizinische Hilfe zeitlich begrenze. "Die Arbeit bei 38 Grad und 70 bis 80 Prozent Luftfeuchtigkeit ist richtig anstrengend." Als Übersetzerin unterstützt ihn seine thailändische Freundin, die sowohl Kambodschanisch als auch Thailändisch spricht. "Sie hilft mir außerdem, wenn es darum geht, den Patienten Ängste zu nehmen", schildert Ahrens.

Auf diese Weise könne er eine ganze Menge Gutes tun. "Mir geht es sehr gut. Warum soll es anderen dann nicht auch besser gehen. Ich habe aber bestimmt kein Helfersyndrom", macht der Arzt wenig Worte über seine Motivation. Man könne sich gar nicht vorstellen, wie viel von den Menschen zurückkomme. "Sie sind so unglaublich dankbar, das ist echt krass. Da kommen mir manchmal fast die Tränen." Für sich selbst habe er in Thailand gelernt, langsamer und geduldiger zu werden und sich immer wieder zu entschleunigen. Inzwischen bekomme er manchmal fast einen Kulturschock, wenn er nach ein paar Wochen in Asien wieder zurück in Deutschland sei. "Das sind zwei ganz verschiedene Welten und ich brauche immer ein paar Tage, um mich wieder anzupassen."

Inzwischen hat sich Christoph Ahrens in Thailand ein eigenes Haus gebaut und für mehr Unabhängigkeit ein Auto gekauft. Im März wird er wieder ins Flugzeug steigen und für zwei Wochen nach Thailand fliegen, um seinen Patienten zu helfen. Aktuell plant er eine Art Gesundheitstraining für die jüngeren Dorfbewohner. "Ich habe vor, ein paar Sportgeräte wie Boxsäcke, Springseile, Bälle, Klimmzugstangen und einen Crosstrainer mitzunehmen", erzählt er mit Blick auf Gesundheitsprophylaxe als nächstes Projekt.