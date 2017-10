Friedrichshafen Architekten-Entwürfe zu Schöllhorn-Gelände und Alter Stadtkasse werden präsentiert

Die Pläne der Wettbewerbssieger ­werden öffentlich ausgestellt – drei Entwürfe setzten sich durch.

Wie kann die bestmögliche architektonische und städtebauliche Lösung für die Friedrichstraße im Bereich ehemaliges Hotel Schöllhorn und Alte Stadtkasse aussehen? Mit dieser Frage haben sich in einem Architektenwettbewerb des Bauherrn, der Junker GmbH Wohnbau, acht Büros beschäftigt. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung hat eine Jury aus Fach- und Sachpreisrichtern aus den acht eingereichten Entwürfen nun drei ausgewählt, die von Donnerstag bis Samstag, 19. bis 21. Oktober, in der Alten Stadtkasse (Friedrichstraße 63, 1. Obergeschoss) öffentlich ausgestellt werden.

Der Verkauf des ehemaligen Hotels Schöllhorn und des daneben liegenden Gebäudes Alte Stadtkasse und die nun anstehende bauliche Entwicklung hat in den vergangenen Monaten viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aufgrund der herausgehobenen Lage, den Vorgaben des Rahmenplans für die Friedrichstraße und vor allem aus Interesse an einer guten gestalterischen Lösung habe sich die Firma Junker in Abstimmung mit der Stadt Friedrichshafen für die Auslobung eines Architektenwettbewerbs entschlossen: „Zunächst sollten wir nur einen Fassadenwettbewerb an mindestens drei Architektenbüros vergeben, haben dann aber schnell gesehen, dass wir für die bestmögliche Qualität der Planung und der zukünftigen Gestaltung der Friedrichstraße in diesem Bereich einen umfangreichen Architektenwettbewerb ausloben wollen“, wird Geschäftsführer August Junker in der Mitteilung zitiert. „Der Standort prägt das Stadtbild und wir wollen eine anspruchsvolle und zukunftsweisende Gebäudegestaltung erreichen.“

Für das geplante Gebäude seien im Erdgeschoss "durchgängig repräsentative Ladengeschäfte oder Räume für Dienstleister" vorgesehen, im ersten Obergeschoss seien neben Wohnungen auch Büros denkbar. In den darüber liegenden Geschossen sei eine reine Wohnnutzung vorgesehen. „Wir gehen davon aus, dass durch die Neubebauung an dieser Stelle die Friedrichstraße eine enorme Aufwertung erfährt – und angesehene Gewerbebetriebe platziert werden können“, sagt August Junker. „Außerdem sehen wir ein hohes Maß an Wohnqualität mitten in der Stadt mit unverbaubarem Ausblick auf den Uferpark und den Bodensee.“

Die besten drei Entwürfe werden jetzt der Öffentlichkeit präsentiert. Nach der öffentlichen Ausstellung werden die drei Entwürfe von der Firma Junker nochmals geprüft und im Detail durchleuchtet, auch weitere Gespräche mit den Preisträgern sind vorgesehen. Im November soll dann die Entscheidung getroffen werden, welcher der drei Siegerentwürfe realisiert werden soll. „Sobald die Entscheidung feststeht, will Junker die Bauplanung und den Bauantrag ausarbeiten: „Sobald dann eine Baugenehmigung vorliegt, wollen wir mit dem Bau beginnen – wir gehen davon aus, dass das im Frühsommer 2018 sein wird.“