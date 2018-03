Friedrichshafen Archäologen im Wettlauf mit dem Straßenbau

Ein Team um den Archäologen Gunter Schöbel hat in Fischbach das Gelände der künftigen Straßenbaustelle für die B 31-neu erkundet. Dabei stießen sie auch auf eine Vorratsgrube oder einen Brunnen aus der Vorzeit. Auch Feuersteinwerkzeug fand sich schon auf der künftigen Baustelle. Laut Gunter Schöbel sind die Funde die bislang ältesten im Bodenseekreis.

Friedrichshafen (abe) Spannendes hat die archäologische Geländeerkundung in Fischbach ans Tageslicht gefördert: Das ehrenamtliche Team um den Archäologen Gunter Schöbel, das sich aus Studierenden, Museumsmitarbeitern und dem e-Science-Center der Uni Tübingen zusammensetzt, stieß auf eine rechteckige Grube, die eine Vorratsgrube oder ein vorzeitlicher Brunnen sein könnte. "Leider konnten wir nicht bis auf den Grund vorstoßen. Dazu fehlten uns die Mittel", sagt der Archäologe. Nur mit Schaufeln ausgestattet, konnten sie in der spontan organisierten Aktion nicht tiefer als 1,30 Meter graben. Schöbel hofft, nach Ostern mit Unterstützung des Denkmalamts den Fund weiter untersuchen zu können. Für eine Radiokohlenstoff-Datierung, um das Alter organischer Materialien bestimmen zu können, müssten die Archäologen zudem Holzkohle finden.

Sofern Zeit dafür bleibt. Denn die Bauarbeiten der B 31-neu, auf deren Trasse sich das Gelände befindet und auf dem bereits zahlreiche Feuersteinwerkzeuge aus der Steinzeit gefunden wurden, sollen beginnen, sobald das Wetter besser ist. Auf jeden Fall wolle er beim Baggern der Baufirma dabei sein, sagt Schöbel. Er betont aber: "Wir wollen den Baufortschritt nicht stören."

Die mittelsteinzeitlichen Funde, auf die der Privat-Sammler Matthias Berger aus Friedrichshafen stieß, nachdem der Oberboden abgetragen worden war, sind laut Gunter Schöbel mit einer Datierung auf 9000 vor Christus die bislang ältesten im Bodenseekreis. Der lössähnliche Boden im ehemaligen Mündungsdelta von Brunnisach und Lipbach, vor 10 000 Jahren Uferbereich des Bodensees, scheint eine Schatztruhe für Archäologen zu sein. Daumennagelgroße Scherben lassen auch auf Spuren aus dem Neolithikum, der Bronze- oder Eisenzeit schließen. "Ich denke, an dieser Stelle liegen noch viele besondere Dinge aus verschiedenen Perioden, die jetzt wohl mit dem Straßenbau verschwinden werden", sagt Schöbel. Er ist froh, mit dem Team in nur zwei Tagen so viel erreicht zu haben. "Dies ist ein Beleg dafür, dass die Archäologie keine Baumaßnahmen behindert, sondern stets versucht, baubegleitend zu arbeiten."