Friedrichshafen Anwohner der Dornierstraße in Sorge um Sicherheit ihrer Kinder

Knapp zwei Wochen nach einem Unfall, bei dem ein Grundschüler von einem Auto erfasst worden war, sprach eine Fischbacherin während der Gemeinderatssitzung von einer "nicht mehr tragbaren Situation".

In der Dornierstraße muss sich etwas ändern. Mit diesem Wunsch meldete sich Katharina Vinkovic in der Einwohnersprechstunde während der Gemeinderatssitzung zu Wort. Und dabei sprach die Anwohnerin und Mutter über Sorgen, die ihren Angaben zufolge mehrere Eltern im Bereich der Dornierstraße umtreiben. Aktueller Hintergrund ist ein Unfall, bei dem ein Siebenjähriger vor knapp zwei Wochen in der Dornierstraße schwere Verletzungen erlitten hatte. Der Junge war im Bereich einer Bushaltestelle von einem Auto erfasst worden. Vinkovic schilderte den Räten und Bürgermeistern eine „nicht mehr tragbare Situation“. An die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern halte sich in der Dornierstraße kaum ein Autofahrer. „Sobald sie können, fahren sie viel schneller.“ Angehalten werde selbst im Bereich von Zebrastreifen nicht immer. Und das in einem Bereich, in dem viele Familien mit Kindern leben.

Ein Blick in das Anliegenportal "Sag's doch" von Stadt und Landkreis zeigt: Die Sorge um die Sicherheit von Kindern, die die Dornierstraße beispielsweise auf dem Schulweg überqueren müssen, ist nicht neu. Mitunter auch mit Verweis auf Lärm wurde beispielsweise bereits mehrfach eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angeregt. Ob sie nun aber "Tempo 30", "Fußgängerampel", "Smiley-Anzeige" oder ganz anders lautet: Katharina Vinkovic und weitere Anwohner wünschen sich eine Lösung. Oberbürgermeister Andreas Brand stellte einen Vor-Ort-Termin in Aussicht.