Friedrichshafen Anselm Grün in Friedrichshafen: Ein Mann, der seinem charismatischen Ruf gerecht wird

Anselm Grün beim ökumenischen Abendgottesdienst in der übervollen Schlosskirche.

Friedrichshafen – Eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn sind in der Schlosskirche nahezu alle Sitzplätze belegt. So etwas erlebt man sonst eher selten bis nie. Weihnachten? Ostern? Nein. Eine ökumenische Feier am Abend des Buß- und Betttags, zu dem Codekan Gottfried Claß und Pfarrer Bernd Herbinger eingeladen hatten. Viele evangelische und katholische Christen kamen aber vor allem auch deshalb, um zu hören, was ein Benediktinermönch zum Thema "Gier" zu sagen hat.

Wenn Anselm Grün sich angesagt hat, dann sind die Kirchen voll. Natürlich eilt ihm sein Ruf voraus. Ein Medienstar, Auflagenmillionär und Bundesverdienstkreuzträger, der nicht nur Theologie, sondern auch Philosophie und Betriebswirtschaft studiert hat. Ein Mann, der 200 spirituelle Bücher geschrieben hat, sich von der Psychologie Carl Gustav Jungs inspirieren ließ, der sowohl von katholischer als auch von evangelischer Seite aus geschätzt, vielleicht manchmal auch etwas kritisch beäugt wird. In erster Linie aber einer, der es mit seiner charismatischen Ausstrahlung versteht, die Menschen zu bewegen – und ihnen hilft, ein Stück weit zu ihrer geistlichen Mitte zu finden.

"Wir gehen am Buß- und Bettag immer in den Gottesdienst", sagt die Häfler Protestantin Sabine Brodbeck. "Aber Anselm Grün reizt mich schon besonders. Ich bin gespannt, was ein katholischer Geistlicher in einer evangelischen Kirche predigt." Wolfgang Herling ist sogar aus Meckenbeuren gekommen. Das Thema "Gier" nehme in der Gesellschaft immer mehr zu, bedauert der Katholik und freut sich sehr darauf, was gerade Anselm Grün dazu zu sagen hat.

Inzwischen ist es mucksmäuschenstill geworden. Anselm Grün spricht ruhig, muss sich weniger Gesten bedienen, verwendet dafür umso mehr lebensnahe Beispiele, um seinen Worten ein festes Fundament zu geben. "Gier steckt in jedem von uns", betont er in seiner Ansprache. Nicht nur Geld und Macht seien im Spiel, auch die Gier nach Erfolg, Anerkennung oder Information. Es gehe aber darum, die zerstörerische Sucht nach Mehr in eine lebensspendende Kraft zu verwandeln. Dazu gehöre zum Beispiel auch, die eigene Gier sich selbst einzugestehen, sagt Anselm Grün. "Der Gierige kann nicht genießen." Man solle versuchen, die Gier in Lebenslust zu verwandeln und mehr für den Augenblick leben, rät er. "Der Gierige kommt nicht zur Ruhe. Hier gilt es, die Kunst der Gelassenheit zu erlernen", so eine weitere der zwölf Thesen, die er in seinem Zwölf-Punkte-Programm vorstellt.

Es wird in meditativer Atmosphäre gebetet und gesungen. "Der Lärm verebbt und die Last wird leichter", heißt es im letzten Abendlied. Es beschließt die Feier des Buß- und Bettags in der Schlosskirche, die vielen Gottesdienstbesuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird.