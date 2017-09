Friedrichshafen Ankunft der "Landshut" rückt näher - Teilnahme von Außenminister Gabriel noch offen

In zwei großen Frachtmaschinen werden die Teile der "Landshut" am kommenden Samstag in Friedrichshafen landen. Das Dornier-Museum veranstaltet unter dem Motto "Landshut - Willkommen zu Hause" einen Tag der offenen Tür mit Bürgerfest.

Seit vergangenem Samstag klingelt das Telefon von Philipp Lindner, Pressesprecher des Dornier-Museums, ununterbrochen. Da bestätigte das Auswärtige Amt dem Museum per E-Mail den Landetermin der "Landshut"-Teile am kommenden Samstag. Bis zur Ankunft gilt es noch viel zu organisieren für das Team um Museumsdirektor David Dornier. Den Termin dürften sich neben Unterstützern des Projekts auch Flugzeugliebhaber aus der Region im Kalender markiert haben. Kommt nichts mehr dazwischen, wird um 9 Uhr zunächst der Rumpf der 1977 von Terroristen entführten und von der GSG 9 in Mogadischu befreiten Maschine eingeflogen: im Bauch einer Antonow AN 124. Vier Stunden nach dem größten Frachtflugzeug der Welt werden die Flügel und weitere Teile in einer Iljuschin IL 76 am Bodensee-Airport erwartet.

Die Landungen werden unter anderem von der Besucherterrasse des Flughafens zu sehen sein. Im direkt am Flughafengelände gelegenen Dornier-Museum, von wo aus der Blick auf die Landebahn ebenfalls gegeben ist, wird die Ankunft der Landshut-Teile ab 8 Uhr mit einem Bürgerfest gefeiert. Eine Video-Übertragung soll hier nach Museumsplanung die Öffnung der Antonow AN 124 für alle erlebbar machen. Einen festen Eintrittspreis werde es nicht geben. Jeder Besucher dürfe selbst entscheiden, mit welchem Betrag er das "Landshut"-Projekt unterstützt. Kurztalks mit Zeitzeugen und Experten sollen an die Ereignisse aus dem Jahr 1977 erinnern und Details der Demontage und des Transports darstellen.

"Die Einladungen gingen am Dienstagabend raus", sagt Lindner. Allerlei Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien sei angefragt. Auf der Gästeliste: zum Beispiel der damalige Kopilot Jürgen Vietor sowie Diana Müll, während der Entführung Passagierin. Auch Außenminister Sigmar Gabriel ist eingeladen. Ob er einen Tag vor der Bundestagswahl kommt, ist noch unklar. "Im Auswärtigen Amt läuft das eher kurzfristig", berichtet Lindner. Offen ist auch noch, ob der Friedrichshafener Oberbürgermeister Andreas Brand an dem Bürgerfest teilnimmt, lässt seine Sprecherin Monika Blank am Mittwochmorgen wissen. Dass die Häfler Kommunalpolitik nicht begeistert über die eher spontane Rückholaktion des Flugzeugs ist, ist bekannt. Der Hintergrund: Die Familie Dornier hatte die Kommune, die mit ihrer Zeppelin-Stiftung über ein gutes finanzielles Polster verfügt, im vergangenen Jahr um eine Beteiligung am defizitären Museumsbetrieb gebeten. Eine Entscheidung steht bis heute aus.

Erst vor wenigen Tagen hatte der OB vor der lokalen Presse Klartext geredet. "Wir können als Stadt nicht zulassen, dass ein Projekt von vier Projektpartnern rekommunalisiert wird", erklärte Brand da, "das ist von nationaler Bedeutung und nicht unser Thema." Kurz nach dessen Besuch im Dornier-Museum Mitte August, bei dem Brand selbst urlaubsbedingt verhindert war, habe er mit Sigmar Gabriel telefoniert. Über das Gespräch sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Laut einem Sprecher des Auswärtigen Amts soll es aber "gut und vertrauensvoll" gewesen sein. Was die "Landshut"-Ausstellung angeht, hält sich die Stadt dennoch raus.

Bevor die Maschine ausgestellt wird – voraussichtlich ab Herbst 2019 – soll sie in der Halle R am Flughafen zusammengebaut und restauriert werden. Eine Anfrage seitens des Außenministeriums, was die finanzielle Übernahme der Miete für die Halle angeht, lehnte der OB rigoros ab. „Es gibt keinen Beschluss des Gemeinderats, der die Anmietung einer Halle oder eine andere Beteiligung am Projekt Landshut rechtfertigen würde. Die Stadt Friedrichshafen wird daher auch keine Mietkosten übernehmen", erklärt Brand gegenüber dem SÜDKURIER. Die Linie sei sehr klar: "Keine Förderung durch Stadt oder Zeppelin-Stiftung. Druck empfinden wir da nicht."

Am morgigen Freitag soll die Antonow nach Auskunft des Dornier-Museums im brasilianischen Fortaleza starten. Ein Zwischenstopp ist auf den Kapverdischen Inseln vorgesehen. Damit die Frachtmaschine bei ihrer Landung in Friedrichshafen nicht zu schwer ist, wird sie unterwegs mit einer möglichst geringen Menge Treibstoff aufgetankt. Der Anflug in Richtung Bodensee soll über Meckenbeuren erfolgen. Für die Landung erforderliche Genehmigungen liegen vor, sagt Flughafen-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr auf SÜDKURIER-Anfrage. Zwar hält sich das Auswärtige Amt zu Terminfragen weiterhin bedeckt, dazwischenfunken kann aber wohl nur noch das Wetter – unterwegs oder am Bodensee. Während der Ankünfte müssen Wehr zufolge Sichtflugbedingungen herrschen. Anderenfalls würden die Flugzeug auf einen anderen Flughafen ausweichen und auf entsprechende Bedingungen warten. „Da auf dem Flug von Brasilien nach Friedrichshafen aber eine Zwischenlandung notwendig ist, wird man die Wetterprognose hier vor Ort in die entsprechende Flugplanung mit einbeziehen“, erklärt Wehr.

Finanzierung

David Dornier erläuterte Mitte September vor Medienvertretern, dass der Bund die Kosten für Überführung, Restaurierung und Erstellung eines Museums-Konzepts vollständig übernehme. Insgesamt etwa zehn Millionen Euro, so die erste Schätzung. Die laufenden Kosten der Landshut-Ausstellung, die mit 140 000 bis 200 000 Euro angesetzt werden, übernehme das Dornier-Museum.

Ob sich das Land Baden-Württemgerg beteiligt, ist noch unklar. Wie am Mittwoch bekannt wurde, will sich die CDU-Landtagsfraktion dafür einsetzen, dass für einen Zuschuss zu den laufenden, dauerhaften Ausstellungskosten Mittel bereitgestellt werden.

Zur Realisierung des "Landshut"-Projektes wurde zudem ein Spendenkonto eingerichtet. Das Spendenkonto: Dornier Stiftung für Luft- und Raumfahrt, Stichwort: Landshut, Commerzbank Konstanz, IBAN: DE87 6904 0045 0276 6780 00, BIC: COBADEFFXXX (dpa/sk)