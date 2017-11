Friedrichshafen Anklage wegen Bombendrohung wird vorbereitet

Ein Jugendlicher, der im Juni drohte, in Friedrichshafen das städtische Medienhaus K42 in die Luft zu sprengen, muss sich vor Gericht verantworten. Die Ravensburger Staatsanwaltschaft ist dabei, die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen abzuschließen.

Friedrichshafen – Im Juni hatte eine Bombendrohung gegen das städtische Medienhaus am See (K 42) Teile der Häfler Altstadt lahmgelegt. Nun bereitet die Ravensburger Staatsanwaltschaft die Anklage gegen den jungen Tatverdächtigen vor, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage des SÜDKURIER sagte. Der Jugendliche war im August, acht Wochen, nachdem die schriftliche Drohung im Medienhaus K 42 gefunden worden war, von der Polizei geschnappt worden. Der junge Tatverdächtige aus dem Raum Friedrichshafen, der den Drohbrief geschrieben haben soll, ist strafmündig, fällt aber unter das Jugendstrafrecht.

Wegen des Drohbriefes legten die Einsatzkräfte in den Morgenstunden des 22. Juni Teile der Häfler Altstadt lahm. Gegen 9.15 Uhr hatte die Stadtverwaltung die Polizei darüber informiert, dass im Medienhaus ein solches Schreiben gefunden worden war. Mitarbeiter hatten den mehrseitigen Drohbrief bereits zwei Tage zuvor entdeckt gehabt. In diesem waren 100 000 Euro gefordert worden, andernfalls werde im Medienhaus eine Bombe hochgehen. Das Schreiben sei zunächst intern bewertet worden, erklärte Monika Blank, Sprecherin der Stadt, nach dem damaligen Großeinsatz. "In der ersten Nachbetrachtung sehen wir klar, dass wir in solchen Fällen in Zukunft schneller und sensibler reagieren müssen," fügte sie hinzu. Nachdem die Polizei von der Drohung wusste, wurden große Bereiche der Innenstadt abgesperrt und der Schiffsverkehr eingestellt. Am frühen Nachmittag wurde die Durchsuchung des K 42 beendet, ein Sprengsatz war dort nicht versteckt.

Die Polizei konnte schließlich am 15. August einen Tatverdächtigen präsentieren. Ähnlich wie bei Amokdrohungen an Schulen lautet der Straftatbestand in diesem Fall "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten". Würde ein Erwachsener deswegen angeklagt, drohten diesem bis zu drei Jahren Haft. Jugendliche sind bedingt strafmündig. 14- bis einschließlich 17-Jährige werden nach dem Jugendstrafrecht zur Verantwortung gezogen, "wenn sie zum Zeitpunkt der Tat nach ihrer sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug sind, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln", wie im Serviceportal des Landes Baden-Württemberg nachzulesen ist.

Erpresser-Fall beschäftigt weiter

Im Fall des Lebensmittel-Erpressers, der Ende September die Region in Atem gehalten hatte, sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ravensburg werden weiter Zeugen vernommen und Beweismittel ausgewertet, um die Hintergründe der Tat sowie Motive und Persönlichkeit des 53-jährigen Verdächtigen zu ergründen. Mit Blick auf den Beschleunigungsgrundsatz in Haftsachen sei die Staatsanwaltschaft gehalten, die Ermittlungen zügig abzuschließen. In der Regel darf Untersuchungshaft nur sechs Monate dauern, bis der Strafprozess beginnt. Der Erpresser hatte vergiftete Babynahrung in Häfler Supermärkten platziert. (dim)