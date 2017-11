Tettnang/Friedrichshafen Amtsgericht Tettnang: Mann muss 800 Euro an eine Stiftung bezahlen

Richterin Heike Jakob stellt das Verfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen eine Auflage ein. Was wirklich passiert ist vor der Disko "Etage 1", ließ sich einfach nicht klären.

Nach zweieinhalbstündiger Verhandlung und vier Zeugenaussagen stellte am Amtsgericht Tettnang Richterin Heike Jakob das Verfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen einen 45-jährigen Mann aus Weingarten gemäß Paragraf 153 a gegen eine Auflage ein, weil das Gericht den Tathergang nicht zweifelsfrei hatte klären können. Damit schloss sie sich nach Zustimmung der Staatsanwaltschaft dem Antrag der Rechtsreferendarin Jana Münsch an. Der Angeklagte, Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, erklärte sich bereit, die Auflage zu erfüllen und 800 Euro an die Stiftung Valentina in Wangen, die Familien bei der Pflege ihrer schwerkranken Kinder unterstützt, fristgerecht zu zahlen. Sollte er seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen, droht ihm die Wiederaufnahme des Verfahrens.

"Girls Meet Studio Lovers" war die Überschrift einer Party, die in der Nacht vom 14. zum 15. Januar 2017 in der Diskothek "Etage 1" in Friedrichshafen stattfand. Kurz bevor sie nach Hause gehen wollte, gegen 2.15 Uhr, wartete eine 24-jährige Frau vor der Toilette auf ihren 23-jährigen Freund, als sie von einem offensichtlich angetrunkenen Mann angesprochen wurde. Als sie ihn abwies, machten er und seine Kumpel abwertende Bemerkungen über den inzwischen zurückgekehrten Freund. Ein anschließendes Wortgefecht entwickelte sich rasch zum Handgemenge, das der herbeigerufene Mann vom Sicherheitsdienst zunächst verbal zu schlichten versuchte. Als der beleidigte Lover sich nicht beruhigen ließ, packte der 45-Jährige diesen am Oberarm und drehte ihn zu sich. "Damit er mich wahrnimmt", wie er sagte.

Von diesem Zeitpunkt an widersprachen sich die Aussagen des in den Zeugenstand gerufenen Geschädigten und die des Angeklagten. Er habe vom 23-Jährigen einen Schlag aufs Jochbein erhalten, habe ihn auf Abstand gebracht, die linke Hand ausgefahren und ihn mit dem linken Handballen an der Nase getroffen, so die Aussage des Angeklagten. Danach habe er ihn in den Schwitzkasten genommen und nach draußen gebracht. "Ich habe weder absichtlich noch vorsätzlich und schon gar nicht mehrmals zugeschlagen", verteidigte er sich gegen die Anschuldigung des Zeugen, dem er mit diesem Abwehrschlag das Nasenbein krankenhausreif gebrochen hatte. Er habe ihn am Arm gepackt und sofort auf die Nase geschlagen, gab dieser dagegen zu Protokoll, was seine Freundin im Zeugenstand bestätigte. Zudem sei er von einem weiteren Türsteher von hinten festgehalten worden, während der Angeklagte nochmal zuschlagen habe. "Er hat mich dann in den Schwitzkasten genommen und auf dem Weg nach draußen mit dem Knie mehrmals in den Brustkasten getreten", gab er an.

Eine Anschuldigung, die sich auch mithilfe des Videos der Überwachungskamera nicht zweifelsfrei bestätigen ließ. Selbst eine Verletzung am Auge des Angeklagten, die bereits vor dem Vorfall existiert haben soll, trug nicht zur Erhellung bei. Während auf dem um 1.13 Uhr angefertigten Foto einer professionellen Party-Fotografin der Wachmann mit einem blauen Fleck unter dem Auge zu sehen ist und sie ihn zuvor auch darauf angesprochen hatte, wollte sein Bekannter nichts davon bemerkt haben. Das Ermittlungsfoto der von der Freundin gerufenen Polizei, zeigt den Mann definitiv mit einem Veilchen.

Ob dieses zusätzlich von der Faust des Zeugen oder bereits am Abend zuvor durch den hochgespickten Reißverschlussschieber seiner Jacke zustande gekommen war, ließ sich nicht abschließend klären. Vorsätzliche Körperverletzung oder Notwehr? Da die Gemengelage der besagten Nacht weitgehend im Dunkeln blieb, schien die Einstellung des Verfahrens naheliegend. "Wir können uns vorstellen, etwas an eine gemeinnützige Einrichtung zu bezahlen", schlug Verteidiger Thomas Gonschorek nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft vor. Richterin Heike Jakob stimmte zu.