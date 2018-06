Friedrichshafen Am Wochenende startet die 25. Outdoor-Messe und feiert gleichzeitig Abschied von Friedrichshafen

Bei der Geburtstags-Ausgabe der Outdoor-Messe gibt es erstmals auch Angebote für die Öffentlichkeit: Die deutschen Boulder-Meisterschaften und das Midsummer-Festival im Uferpark. Ab 2019 findet der Branchentreff in München statt, doch die Messe Friedrichshafen arbeitet an einem eigenen neuen Konzept.

Es wird die letzte Outdoor-Messe in dieser Form sein, denn der Branchenverband European Outdoor Group (EOG) hatte sich im Februar dafür entschieden, künftig mit der Messe München kooperieren zu wollen. Die Entscheidung von damals war für die Messe Friedrichshafen ein Paukenschlag, schließlich wurde der Branchentreff seit 25 Jahren hier ausgerichtet.

Nun haben beide Parteien die Aufgabe, gleichzeitig eine Jubiläums- als auch Abschieds-Outdoor über die Bühne zu bringen, ohne interne Querelen nach außen offenbar werden zu lassen. "Die Stimmung ist gut und professionell", beschreibt Outdoor-Projektleiter Stefan Reisinger das Verhältnis zur EOG. "Es ist schließlich unser gemeinsames Interesse, dass die diesjährige Outdoor-Messe erfolgreich wird", fügt Reisinger hinzu. Arne Strate, Pressesprecher der EOG, klingt ähnlich: "Es gibt keine Dissonanzen, alles läuft sauber und reibungslos. Erst nach der Messe werden wir getrennte Wege gehen."

Im Februar waren die Fronten verhärtet

Kurz nach der Entscheidung der EOG im Februar waren die Fronten dagegen verhärtet. 90 Prozent der EOG-Mitglieder hatten sich an einer geheimen Wahl beteiligt und sich unter den Bewerbern München, Hamburg und Friedrichshafen mit deutlicher Mehrheit für die bayrische Landeshauptstadt entschieden. Damals zweifelte Stefan Reisinger daran, dass das Votum wirklich repräsentativ für die gesamte Branche sei. "Das ist ein bisschen Augenwischerei, denn unter unseren 950 Outdoor-Ausstellern haben nur 50 über die Standortfrage abgestimmt", sagte er damals im SÜDKURIER-Interview. Die EOG reagierte darauf prompt: Das Ergebnis der Abstimmung sei repräsentativ, zudem vereinten die 100 EOG-Mitgliedsunternehmen rund 70 Prozent der Wirtschaftskraft des europäischen Outdoormarktes. Hauptziel sei immer gewesen, die richtige Messeplattform für die digitale Zukunft zu bieten, so die EOG damals.

Messe Friedrichshafen will eigene Outdoor-Veranstaltung anbieten

Die Messe Friedrichshafen wird trotz dieser Entwicklungen an ihrem Plan festhalten, ab 2019 eine eigene Outdoor-Veranstaltung anzubieten. "Wie diese neue Messe aussehen wird, werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich machen", so Projektleiter Stefan Reisinger. Dies habe man mit der EOG vereinbart.

Auch über das Konzept der neuen Outdoor-Messe in München wird derzeit Stillschweigen bewahrt. "Es ist bereits ausgearbeitet, aber wir werden dazu nichts kommunizieren. Wir wollen die Jubiläums-Outdoor nicht mit diesen Dingen überschatten", erklärt Arne Strate. Im Mai hatte Münchens Messechef Klaus Dittrich lediglich erklärt: "Gemeinsam mit der Branche werden wir den Outdoor-Begriff neu denken und gestalten." Am 27. Juni, genau eine Woche nach dem Ende der diesjährigen Outdoor, findet in München die offizielle Auftaktveranstaltung für die neue "Outdoor by Ispo" statt. Am selben Tag lädt die Messe Friedrichshafen übrigens zur Bilanz-Pressekonferenz.

Es bleibt also abzuwarten, wie die Messe Friedrichshafen sich neu aufstellen wird. Es sei vorstellbar, dass in Zukunft die Öffentlichkeit mehr eingebunden werde, erklärt Messe-Projektleiter Stefan Reisinger. Schließlich habe man schon lange dafür geworben, einen Publikumstag einzuführen. Dies hatte die EOG bisher immer abgelehnt.

Aussteller und Angebot Zur diesjährigen Outdoor haben sich 940 Aussteller aus 40 Nationen angemeldet. Das Angebot der 25. Outdoor erstreckt sich von Bekleidung und Schuhen über Rucksäcke bis hin zu Camping- und Kletterausrüstung und Branchen-Dienstleistungen für Industrie und Handel. Insgesamt belegt die Outdoor das komplette Messegelände mit allen zwölf Hallen und einer Ausstellungsfläche von 85 000 Quadratmetern. (mom)