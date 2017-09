Friedrichshafen Am Freitag beginnt wieder der große Nachtflohmarkt

Die Häfler Narrenzunft Seegockel richtet von Freitag, 15. September bis Samstag, 16. September wieder ihren traditionellen Nachtflohmarkt an die Häfler Uferpromenade aus.

Das Flohmarktgelände erstreckt sich nach Angaben der Zunft vom Lammgarten bis zum Spitalkeller. Verkaufsstart ist am Freitag um 19.30 Uhr. Am Samstag geht es ab 7.30 Uhr weiter. Gegen 11 Uhr lädt die Zunft zum Frühschoppen im Biergarten an der Musikmuschel ein, wo die Blechblaskombo "Karo-Blech" spielt. Während des gesamten Flohmarkts ist für das leibliche Wohl im Biergarten der Narrenzunft an der Musikmuschel gesorgt, teilen die Veranstalter mit.

Wie in den vergangenen Jahren wurden die Flohmarkt-Stände wieder durch eine Online-Reservierung im Vorfeld vergeben. Kurzentschlossene können sich dennoch am Freitag ab 16 Uhr sowie am Samstag ab 6 Uhr am Infostand neben der Musikmuschel melden. Derzeit seien noch ausreichend Stände vorhanden, meldet der Verein. Für Kinder ist wieder ein spezieller Bereich neben der Musikmuschel vorgesehen, diese zahlen für den Verkauf von Spielzeug auf einer Verkaufsdecke keine Gebühr.



Die Narrenzunft bittet die Häfler um Verständnis, dass es während des Aufbaus, der Ein- und Ausfahrt der Flohmarktbeschicker am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr sowie am Samstag zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr und während des Abbaus am Samstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr zu Einschränkungen auf der Uferstraße kommen könne. Mehr Infos gibt es unter: www.nz-seegockel.de