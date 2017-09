Friedrichshafen Als die einstige Häfler Prachtstraße und eine "kleine Lösung" fürs Thermalbad in den Fokus rückten

Nachgestöbert am 11. September 2017: Was bewegte heute vor fünf, zehn und 15 Jahren die Menschen in Friedrichshafen und der Nachbarschaft? Der Wunsch nach einer Aufwertung der Friedrichstraße, ein Spatenstich und das Thermalbad-Vorhaben in Fischbach.

11. September 2017 – heute vor ...

... fünf Jahren:

Einst wurde sie von König Friedrich als "Prachtstraße" zwischen der Reichsstadt Buchhorn und dem Dorf Hofen geplant. Mit dem zentral gelegenen Bahnhof wurde sie im 19. Jahrhundert zum städtebaulichen Gerüst für die Entwicklung Friedrichshafens. Vor fünf Jahren rückte die Friedrichstraße in den Fokus des Technischen Ausschusses. In dessen Sitzung werde es tags darauf darum gehen, der einstigen Prachtstraße wieder etwas von ihrem ursprünglichen städtebaulichen Stellenwert zurückzugeben und gleichzeitig das Areal rund um den Bahnhof funktional besser an die Innenstadt anzubinden, war am 11. September 2012 im Häfler SÜDKURIER zu lesen. Dem „Rahmenplan Friedrichstraße“ wurde tags darauf zugestimmt. Grünes Licht gab es in jener Sitzung auch für das mittlerweile umgesetzte Vorhaben der Vorarlberger Unternehmensgruppe Prisma, den Standort der „See.Statt“ am Bahnhof erheblich auszuweiten. Selbst wenn den meisten beim Gang entlang der Friedrichstraße auch fünf Jahre später noch nicht unbedingt der Begriff "Prachtstraße" in den Sinn kommen dürfte: Ziel ist es weiterhin, sie wieder aufzuwerten. Das gesamte Areal einschließlich Uferparkt soll neu überplant werden.

... zehn Jahren:

Ein bedeutsamer erster Spatenstich jährt sich heute zum zehnten Mal: Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Häfler Messegeländes um zwei Hallen, ein großes Foyer, Tagungsräume und Parkplätze begannen am 11. September 2007, wie tags darauf im Häfler SÜDKURIER zu lesen war. Mit einem ehrgeizigen Zeitplan, der jedoch eingehalten werden konnte. Im Herbst 2008, pünktlich zur Kunststofffachmesse Fakuma, waren die beiden neuen Hallen nutzbar. Im darauffolgenden Juli gab der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger nicht nur den Startschuss zur Fachmesse Outdoor, er eröffnete zugleich die Messe-Erweiterung Ost.

... 15 Jahren:

"Das Thermalbad wird mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit nicht so gebaut, wie es die Eicher-Pläne vorsehen", war am 11. September 2002 im Häfler SÜDKURIER zu lesen. Weshalb das Projekt erst zwölf Jahre später zu den Akten gelegt wurde? Vor 15 Jahren ging es nicht um das Bad an sich, sondern zum Beispiel um die Frage nach der Architektur oder die nach einem Gesundheitszentrum mit Hotel, von einer "kleinen Lösung" war die Rede. Weshalb das Projekt letztlich scheiterte – Ende dieser Woche wird die erste Saison im neuen Frei- und Seebad beendet – lesen Sie hier.

