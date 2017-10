Friedrichshafen Alltagsrassismus wider Willen: Mann nennt Häfler Kind "Negerle"

Ein Vertreter einer Friedrichshafener Bildungseinrichtung nennt einen dunkelhäutigen sechsjährigen Jungen "Negerle". Die Erkenntnis, einen großen Fehler gemacht zu haben, kommt ihm später. Die Mutter des Häfler Jungen steht jedenfalls daneben und ist entsetzt über die rassistische Äußerung. Sie wendet sich an die Antidiskriminierungsstelle im Landratsamt. Doch dort bekommt sie zunächst keine Hilfe.

Agnes W. lebt seit sieben Jahren in Deutschland und fühlt sich hier Zuhause. Doch was sie und ihr sechsjähriger Sohn am verkaufsoffenen Sonntag in Friedrichshafen erlebten, hat sie sprachlos gemacht. Als sie sich für das Angebot einer Bildungseinrichtung interessiert, wendet sich der Mann mit dem Flyer in der Hand dem Jungen zu und nennt ihn „Negerle“. „Solche Sprüche sind nichts Neues für mich, ich arbeite in der Altenpflege. Ich kann mich davor schützen, aber mein Sohn nicht. Er war völlig überfordert mit der Situation“, erzählt die 31-Jährige gestern Morgen beim Besuch in der Redaktion. Freilich wisse ihr Sohn, der gerade in die Schule gekommen ist, dass er anders aussieht als die meisten Kinder in seiner Klasse, zumal sein bester Freund blond und blauäugig ist. „Aber er hat noch nie das Gefühl vermittelt bekommen, dass er anders oder gar weniger Wert ist. Mein Sohn ist in Friedrichshafen geboren, er hat keine andere Heimat“, sagt Agnes W., die selbst aus Kenia stammt und sich als Aupair-Mädchen in einen Häfler verliebte und blieb.

Erst habe sie gar nicht glauben können, dass dieser rassistische Begriff tatsächlich gefallen war. Noch viel schlimmer aber wiegt für sie die Reaktion des Mannes, den sie wutentbrannt zur Rede stellte. Statt einer Entschuldigung habe er ihr sogar bedeutet, dass sie sich nirgendwo beschweren brauche, weil er der Chef sei. Zumindest kam das so bei der jungen Mutter an, die diese Sache aber nicht auf sich beruhen lassen wollte. Tags darauf rief sie zuerst – ohne Erfolg – bei der Bildungseinrichtung selbst an und kontaktierte dann telefonisch die Antidiskriminierungsstelle im Landratsamt.

„Ich wollte wissen, wie ich mich gegen das Verhalten des Mannes wehren kann ob es etwas bringt, ihn anzuzeigen“, so Agnes W. Am Mittwoch, also zehn Tage später, erhielt sie die schriftliche Antwort von einer Mitarbeiterin, die im Amt für Migration und Integration für Antidiskriminierung und Extremismusprävention zuständig ist, dass sie „keine Beratung für Betroffene anbieten“. Statt dessen bekam Agnes W. Internet-Links für Beratungsstellen – keine vor Ort. „Als ich das gelesen hatte, habe ich mich genauso gefühlt, wie der Mann mir sagen wollte: Du bist machtlos!“

Wirklich? Auf Nachfrage im Landratsamt kam gestern postwendend die Entschuldigung, die man Agnes W. auch persönlich mitteilen werde. „Das ist wirklich nicht glücklich gelaufen und hätte anders laufen können und müssen“, teilt Pressesprecher Robert Schwarz nach Rücksprache mit Amtsleiter Yalzin Bayrak mit. Zwar habe das Landratsamt keine explizite Diskriminierungs-Beratungsstelle, aber „eine ganze Reihe engagierter und kompetenter Mitarbeiter, die sich gerade in solchen Alltagsproblemen gut auskennen und mit Herzblut ihre Arbeit machen“. Im konkreten Fall hätte man anbieten können, als Behörde die Verantwortlichen der Bildungseinrichtung zu einer Stellungnahme aufzufordern und „deutlich zu machen, dass ‚kleiner Neger’ aus dem Mund einer in der Öffentlichkeit und mit Kindern arbeitenden Person nicht akzeptabel ist.“

Zu dieser Erkenntnis ist der Mann, den der SÜDKURIER gestern mit dem Sachverhalt konfrontierten, längst selbst gekommen. „Das tut mir furchtbar leid. Das Wort ist mir rausgerutscht“, gibt er den Sachverhalt zu, verneint aber die Wahrnehmung der Frau für das folgende Geschehen. „Sie war wutentbrannt, ich konnte gar nicht richtig reagieren. Aber so bin ich nicht“, beteuerte er gestern und bereut das Gesagte. Er werde sich in aller Form bei der Frau und dem Jungen entschuldigen. Agnes W. ist bereit dazu. „Ich will ihn nicht bloßstellen. Mir ist wichtig, dass er weiß, dass das nicht geht.“