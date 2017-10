Friedrichshafen Alkohol: Autofahrer verursacht Unfall mit mehr als 8 000 Euro Sachschaden

Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer in Friedrichshafen auf einem Parkplatz einen Verkehrsunfall mit rund 8500 Euro Sachschaden verursacht. Laut Polizeibericht ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,1 Promille.

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstag gegen 20.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Lindenstraße gegen zwei geparkte Fahrzeuge und gegen eine Hauswand geprallt. Laut Polizeibericht wird der Schaden am Wagen des Unfallverursachers auf 6000 Euro geschätzt, die Schäden an einem Citroën sowie an einem Suzuki auf 2000 Euro sowie auf 500 Euro. Ob an der Hauswand ebenfalls ein Schaden entstanden ist, muss laut Polizei noch festgestellt.

Nach einem Atemalkoholtest, der einen Wert von rund 1,1 Promille ergeben hat, wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. Gegen den Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.